Argentina y EE. UU. sellan un acuerdo clave sobre minerales estratégicos

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación en materia de minerales críticos, Argentina ha confirmado una inversión significativa que promete transformar su panorama económico.

Acuerdo Estratégico en Washington

El pasado 4 de febrero, en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, el canciller argentino Pablo Quirno y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sellaron un acuerdo que busca optimizar el suministro y procesamiento de estos minerales clave para las nuevas tecnologías. Según las partes, este compromiso tiene como objetivo “garantizar cadenas de valor más resilientes y fomentar inversiones productivas a largo plazo en respuesta a la creciente demanda global”.

Récord en Exportaciones Minerales

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual de casi el 30%. Dentro de este panorama, los sectores del cobre y el litio han cobrado relevancia, generando divisas significativas que impulsan las economías locales.

Ambiciosas Proyecciones de Exportación

Argentina se ha propuesto alcanzar 100.000 millones de dólares en total de exportaciones en los próximos siete años. Los expertos indican que, si las tendencias continúan, la minería podría superar los 20.000 millones de dólares para alcanzar cifras de hasta 30.000 millones de dólares hacia finales de la próxima década.

Inversión en Proyectos Mineros

Durante sus negociaciones en Washington, Pablo Quirno confirmó que, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se destinarán 14.000 millones de dólares en proyectos mineros. Estos incluyen iniciativas en Catamarca y San Juan, donde se prevén significativas inversiones en cobre por parte de la empresa Glencore.

Fortaleciendo la Cooperación Internacional

Quirno destacó su compromiso de “profundizar la colaboración” con EE. UU. en materia de minerales críticos, subrayando la necesidad de una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad. Este enfoque busca no solo facilitar la inversión, sino también estimular el crecimiento económico en Argentina y ofrecer un entorno seguro para los negocios.