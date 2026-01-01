Descubre las Nuevas Tasas de Interés de Cada Banco

El nuevo año trae una renovada oportunidad para los ahorristas argentinos. Con tasas de interés atractivas, los plazos fijos vuelven a ser una opción tentadora para cuidar tus ahorros.

El inicio de 2026 presenta un nuevo panorama financiero para los ahorristas en Argentina. Tras un periodo de desaceleración en los precios, el plazo fijo tradicional busca reafirmarse como una alternativa de protección ante una inflación que, según el presupuesto oficial, apunta a un 10,1% anual, aunque las proyecciones privadas son más pesimistas, superando el 20%. En este contexto de tasas competitivas, los bancos juegan un papel esencial para quienes quieren preservar el valor de sus pesos.

Durante diciembre, el sistema bancario ajustó al alza sus rendimientos. La estabilidad del tipo de cambio oficial y la reducción de la brecha con los dólares financieros han llevado a los inversores minoristas a revaluar las tasas de interés en pesos. Actualmente, la diferencia en tasas entre entidades puede llegar hasta los 8 puntos porcentuales para una misma colocación de 30 días.

¿Qué Bancos Lideran el Ranking de Rentabilidad en Plazo Fijo?

El desafío para los ahorristas es identificar qué entidades están al frente en este arranque del año. Mientras que los bancos más grandes tienden a ofrecer tasas más conservadoras, las instituciones regionales y digitales están haciendo ofertas más atractivas para captar nuevos fondos. Esto resulta en rendimientos que superan notablemente el promedio del mercado, especialmente en este inicio del verano.

Tasas por Banco: ¿Quién Ofrece Más por un Plazo Fijo a 30 Días?

Según el último relevamiento del Banco Central (BCRA), el Banco Macro y el Banco de Córdoba están a la cabeza, ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27%. En cambio, el Banco Nación (BNA) presenta un rendimiento del 23,5% para colocaciones digitales a través de BNA+, superando a otros grandes del sector.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, la tendencia es más conservadora. El Banco Provincia ofrece un 22%, mientras que Santander, Galicia y BBVA rondan el 21%. El Banco Ciudad se encuentra en el extremo inferior con una propuesta del 20,5%. Esta diferencia de casi 7 puntos puede significar ganancias sustancialmente diferentes en función de la elección del ahorrista.

Las Opciones Más Rentables para Maximizar el Rendimiento

Para quienes desean maximizar sus ganancias, los bancos de menor tamaño y las entidades digitales se posicionan como las opciones más atractivas. Instituciones como Banco Bica, CMF y Voii ofrecen tasas que alcanzan el 28%, liderando actualmente el mercado y siendo preferidas por inversores que comparan constantemente las tasas disponibles en BCRA.

Ganancias Concretas: ¿Cuánto se Obtiene por Invertir $1.000.000?

Para ilustrar el impacto de las tasas, si un ahorrista coloca $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación (23,5% TNA), al finalizar el mes obtendrá aproximadamente $19.315 de interés. En contraste, quienes opten por una tasa del 28% verán sus ganancias netas cerca de los $23.013, revelando una diferencia de casi 4.000 pesos mensuales.

Además, en 2026 es relevante observar el desempeño de las billeteras virtuales. Aunque no son plazos fijos, las cuentas remuneradas como las de Naranja X (que ofrecen cerca del 29%) capturan el interés por su liquidez inmediata. Por su parte, Mercado Pago se sitúa alrededor del 20%, compitiendo directamente con las tasas de los bancos más conocidos, pero con la ventaja de permitir acceso a los fondos en cualquier momento.