Johan Fano critica el nuevo pago de su deuda con Universitario: ‘Soy el único que quiso cumplir un sueño’

El histórico jugador Johan Fano regresa a Universitario de Deportes para enfrentar su momento más desafiante, dejando atrás el éxito en la Liga 1 MX. Su decisión refleja un compromiso profundo con el club justo cuando se encuentra en una fase de reestructuración financiera.

Un Futuro Promisorio para Universitario

Universitario de Deportes atraviesa una etapa de estabilidad financiera, gracias al éxito reciente que incluye un tricampeonato y el acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La aprobación de un plan de viabilidad por parte de SUNAT ha permitido al club manejar una abultada deuda tributaria con un horizonte de 30 años de pagos, lo que asegura una mayor previsibilidad económica.

El Sacrificio de Johan Fano

Johan Fano, un emblema del club, sorprendió al ser incluido en esta reestructuración, recordando cómo, en su momento de gloria, optó por renunciar a un contrato lucrativo con Atlante para unirse a Universitario, que enfrentaba una crisis financiera. En una reciente entrevista con Campeonísimo, Fano compartió su frustración al conocer que su deuda se prolongará aún más: “Es increíble, hay que esperar seis años más para que nos paguen. En la vida, uno tiene que ser agradecido, y eso siempre lo he dicho”.

Un Compromiso Aprobado

El ‘Gavilán’ expresó la incomodidad de muchos exjugadores que estuvieron a la altura en tiempos difíciles para el club. “Todo el grupo humano hemos puesto el pecho, sacando dinero de nuestro bolsillo y dejando de cobrar durante años. Que hoy nos incluyan en un plan de viabilidad es ilógico; los que hemos estado siempre hemos hecho mucho por la ‘U’”, enfatizó el deportista.

La Necesidad de Empatía

Fano sugirió que las autoridades del club deberían ser más comprensivas con las necesidades de los exjugadores. “Llevo 14 años esperando, y ahora parece que serán 20 para cobrar una deuda. Aquí hay que ser más empáticos”, afirmó, como llamado a recordar el sacrificio realizado por muchos para mantener el nombre de Universitario en lo más alto.

La Valoración de Palabras

Para Fano, su regreso a Universitario no se trata solo de un retorno físico, sino de un acto cargado de valores y promesas. “Mi palabra vale más que un contrato. Puedo ser considerado un tonto por volver a Perú, pero lo hice por amor al club y por un sueño que aún no se ha cumplido”, reflexionó el jugador, lamentando que la transparencia y los valores se han perdido en el camino.

La Situación Financiera del Club

A pesar de los avances, Universitario sigue lidiando con una herencia de deudas con exjugadores como Fano, así como otros futbolistas que formaron parte de su historia. Este pasivo forma parte de un complejo panorama financiero que el club intenta abordar mediante la Ley de Viabilidad, respaldada por SUNAT.