Descubre las Playas Más Tranquilas de Mar del Plata para Tu Verano

Mar del Plata ofrece un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad en el verano. Conocidas por su belleza natural, estas playas menos concurridas son perfectas para disfrutar del sol y el mar sin las multitudes.

Mar del Plata se posiciona como uno de los destinos preferidos de los argentinos durante la temporada estival. Aunque las playas más populares como la Bristol y Punta Mogotes son imanes de visitantes, existen otras alternativas en la costa marplatense que prometen paz y tranquilidad.

Playas Tranquilas que Debes Visitar en Mar del Plata

Playa Escondida

Playa Escondida, situada lejos del bullicio del centro, es un oasis de serenidad. Su escasa infraestructura turística y sus impresionantes acantilados la convierten en una opción ideal para quienes deseen armar sus carpas y disfrutar de un día en contacto directo con la naturaleza. El ambiente relajado y la escasez de visitantes invitan a jugar al aire libre o simplemente caminar por la orilla.

Cómo Llegar a Playa Escondida

Para visitar esta joya oculta, toma la Ruta Provincial 11 en dirección a Miramar y viaja aproximadamente 25 kilómetros, pasando el complejo de Chapadmalal. Después, continúa unos 3 kilómetros hacia Miramar.

Playa Las Delicias

Ubicada al norte de Mar del Plata, Playa Las Delicias destaca por su entorno natural y su escaso público. Ideal para practicar deportes de playa como vóley o para disfrutar de juegos familiares, sus aguas poco profundas son perfectas para nadar durante el verano, aunque no cuenta con servicio de salvavidas.

Acceso a Playa Las Delicias

Desde el centro, toma la Avenida Félix U. Camet hacia el norte, siguiendo la costa hacia Santa Clara del Mar. Después de pasar el Parque Camet, encontrarás accesos a la playa por calles transversales. También puedes usar las líneas de colectivo 221 o 511, que recorren la Avenida Félix U. Camet.

Punta Mogotes: La Opción Familiar

Aunque Punta Mogotes es conocida por su popularidad, cuenta con zonas amplias menos concurridas, donde la comodidad está garantizada. Este complejo ofrece extensas playas y un ambiente acogedor, ideal para disfrutar en familia. Desde su fundación en la década de 1970, se ha convertido en un clásico turístico.

Cómo Llegar a Punta Mogotes

Para arribar, dirígete desde el centro por la Avenida Colón hacia el oeste, luego sigue por la Avenida de los Trabajadores (ex Martínez de Hoz) hasta llegar al complejo de Punta Mogotes, donde encontrarás accesos a las diferentes playas.

Mar del Plata no solo es conocida por su bullicio y diversión, sino que también guarda rincones que invitan al descanso y la contemplación. Descubre estas playas menos transitadas y disfruta de la belleza de la costa atlántica en un ambiente más relajado y auténtico.