Riesgo País: Cotización del 15 de enero

El Riesgo País de Argentina Desciende a 571 Puntos: ¿Qué Implica Este Cambio?

En un giro positivo para la economía argentina, el Riesgo País ha cerrado a 571 puntos básicos, marcando una disminución en comparación con los 586 puntos de la jornada anterior. Un avance que despierta interrogantes sobre el futuro de las finanzas del país.

Valor Actual del Riesgo País

Este jueves 15 de enero, el índice EMBI para Argentina comenzó con una apertura de 586 puntos básicos. Durante la jornada, alcanzó un máximo idéntico antes de experimentar un descenso, tocando un mínimo de 568 puntos. Finalmente, el indicador se estabilizó en 571 puntos básicos, impulsado por un leve repunte en los bonos soberanos, lo que llevó a una reducción en el diferencial de tasas.

Cotización riesgo país jueves 15 de enero

Análisis de la Semana en Curso

A lo largo de la semana, el Riesgo País mostró un comportamiento fluctuante, con un aumento gradual al cierre del periodo. El pasado lunes 12, el indicador se ubicaba en 577 puntos, subiendo a 581 el martes y alcanzando los 586 puntos el miércoles. Esta volatilidad se debe a la incertidumbre del mercado tras el cumplimiento de pagos de deuda y el comportamiento de las economías emergentes.

Sin embargo, el actual puntaje de 571 sigue siendo notablemente inferior a los más de 600 puntos registrados en diciembre de 2025. De hecho, se alcanzó un mínimo histórico este año de 553 puntos básicos el 2 de enero, niveles no vistos desde la mitad de 2018. Este avance se asocia a una creciente percepción de solvencia en el manejo de compromisos financieros, lo que hace que algunos analistas sugieran que Argentina está cerca de reingresar al mercado de capitales internacionales.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País, desarrollado por el banco de inversión JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), se utiliza para medir el diferencial de tasas de interés que enfrentan los bonos soberanos de países emergentes, como Argentina, en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense, considerados «libres de riesgo».

Este índice es crucial, ya que indica qué tasa de interés debe pagar un país al emitir deuda externa. Un riesgo país de 571 puntos implica que Argentina debe ofrecer un 5,71% adicional sobre el rendimiento de los bonos estadounidenses para atraer inversiones. Un índice más elevado sugiere una mayor probabilidad de default y, por ende, un costo de financiamiento más alto para el gobierno y las empresas.