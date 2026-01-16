Visa busca adquirir participación en unicornio argentino de pagos

La reciente venta de Prisma Medios de Pago a Advent International representa un antes y un después en el ecosistema financiero argentino, marcando el fin de un modelo controlado por pocos y dando pie a una mayor competitividad en el mercado.

La venta de Prisma Medios de Pago al fondo de inversión estadounidense Advent International ha transformado radicalmente el panorama de los pagos electrónicos en Argentina. Este movimiento es un claro reflejo de la evolución hacia un mercado más competitivo, impulsado por regulaciones que buscan democratizar un sector históricamente dominado por grandes entidades bancarias.

Un Gigante Monopólico Transformado

Durante años, Prisma ha sido el actor principal en el ámbito de los pagos electrónicos, operando bajo el control de 14 bancos destacados como Santander, Galicia y BBVA, en alianza con Visa International. La empresa administraba desde la emisión de tarjetas hasta el procesamiento de pagos, lo que le otorgaba una posición dominante en el mercado.

Investigaciones y Reformas

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició en 2016 una investigación por abuso de poder, buscando desmantelar el monopolio y fomentar la competencia. Este proceso culminó en un veredicto que obligó a los bancos a desinvertir sus participaciones en Prisma.

Intervención Decisiva en la Venta

El papel del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue crucial. Su enfoque agresivo y su capacidad para forzar a los bancos a desprenderse de su participación en Prisma marcaron un cambio de rumbo significativo en el mercado.

El Proceso de Venta

La venta se concretó en enero de 2019, cuando Advent adquirió el 51% de Prisma por alrededor de 700 millones de dólares. Este movimiento no solo fue un cambio de dueños, sino también la apertura de un nuevo capítulo en la competencia del sector de pagos.

La Estrategia de Advent para el Futuro

Desde su llegada, Advent ha llevado a cabo una reestructuración profunda, con el objetivo de posicionar a Prisma como un líder tecnológico en pagos. Ahora, la compañía busca lanzarse a la bolsa con una valoración que podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, el contexto cambiante y la amenaza de competidores como Mercado Pago hacen que la estrategia de salida de Advent esté en constante evaluación.

Una Posible Venta Directa

A pesar de los planes iniciales de una Oferta Pública Inicial (IPO), se están considerando alternativas como una venta directa de sus operaciones. Este cambio responde a las dinámicas del mercado y a los riesgos asociados con la economía local.

Un Nuevo Capítulo bajo Visa Internacional

Recientemente, Advent ha estado negociando un acuerdo millonario con Visa Internacional, que podría resultar en la transferencia de ciertas divisiones de Prisma a la compañía. Esto marcaría un nuevo desafío en el sector, dado que implicaría separar las funciones de adquirente y procesador de la empresa.

La Transformación de Prisma

Con este nuevo enfoque, Prisma no solo busca adaptarse a un entorno más competitivo, sino que también promete ofrecer soluciones innovadoras y servicios más avanzados, manteniéndose relevante en un mercado donde el efectivo sigue siendo el rey. Así, la compañía se prepara para consolidarse como un pilar fundamental en el sistema de pagos argentino.