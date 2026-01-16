Martín Menem: El gobierno chino financió el viaje de los legisladores, no Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmiente versiones sobre el costoso viaje a China, aclarando que fue financiado por el gobierno chino.

En medio de la controversia por el reciente viaje de una delegación de diputados argentinos a China, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a aclarar que el financiamiento corrió a cargo de las autoridades chinas y no de los fondos públicos argentinos.

Detalles del Viaje a China

La visita, que tuvo lugar del 6 al 13 de enero, fue encabezada por la diputada libertaria Juliana Santillán, quien preside el Grupo de Amistad con China. La comitiva incluyó a los diputados Mariano Campero, Cecilia Ibañez y Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, además de Martín Ardohain, del PRO, y la ex legisladora Fernanda Araujo.

Reacciones a la Información sobre el Financiamiento

Menem se vio obligado a intervenir después de que la periodista Silvia Mercado afirmara que la Cámara de Diputados había cubierto los gastos del viaje. A través de la plataforma X, el presidente desmintió esta acusación: “No es la primera vez que faltás a la verdad. Informar así no es un error: es mala fe”.

Declaraciones de Juliana Santillán

Por su parte, Santillán reiteró que todos los pasajes fueron gastos cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China, asegurando que no hubo ningún costo para los contribuyentes argentinos. “Cada diputado pagó sus propios gastos; al contrario, estos viajes benefician a los empresarios argentinos que contribuyen al motor productivo del país”, afirmó.

Encuentros Estratégicos en China

La legisladora destacó que durante el viaje se llevaron a cabo encuentros con importantes empresas privadas, como COFCO, uno de los mayores procesadores de alimentos de China. Santillán enfatizó que se trabaja para atraer inversiones al país y crear sinergias que beneficien el sector productivo argentino.

Mirando hacia el Futuro

La diputada también aseguró que los resultados de estas gestiones serán publicados próximamente, subrayando que se están sentando las bases para un desarrollo económico sostenible que beneficie a todos los argentinos.