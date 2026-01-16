Paro en Lácteos Verónica: Trabajadores ocupan plantas por salarios atrasados

La crisis en Lácteos Verónica ha tomado un giro drástico esta semana al paralizar la producción en sus tres plantas de Santa Fe. Frente a la falta de pagos que datan de octubre, los operarios han decidido ocupar los establecimientos en defensa de sus derechos laborales.

El conflicto se centra en las plantas de Suardi, Lehman y Totoras, donde aproximadamente 700 trabajadores han denunciado un lock out patronal ilegal. La situación se intensificó luego de que la empresa incumpliera un acuerdo salarial establecido con el sindicato, lo que obligó a los empleados a tomar medidas extremas para salvaguardar sus puestos de trabajo.

Inacción Empresarial y Compromisos Incumplidos

Los trabajadores, respaldados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), han señalado que la decisión de la empresa se tomó sin previo aviso en un contexto de grave crisis financiera. La firma había acordado pagos semanales de un millón de pesos por trabajador para saldar la deuda acumulada, pero de repente cortó esos pagos y decidió cerrar las plantas.

Impacto de la Parálisis Productiva

La situación se ha vuelto crítica para Lácteos Verónica, que enfrenta una seria ruptura en su cadena de pagos. Según reportes, la empresa tiene cheques rechazados por más de $10.900 millones, lo que agrava aún más la imposibilidad de acceder a insumos fundamentales para mantener la producción. Además, la compañía enfrenta una deuda de aproximadamente 60 millones de dólares con unos 150 tambos proveedores, lo que ha provocado que muchos de ellos suspendan entregas de leche.

Reclamos y Demandas

En medio de esta crisis, Lácteos Verónica había solicitado a la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis en 2025, donde planteó la reducción de 210 empleos y recortes salariales del 40%. Si bien dicho pedido no prosperó, refleja el deterioro de la relación laboral y anticipa el conflicto actual.

Expectativas de los Trabajadores

Los operarios se mantienen en estado de alerta dentro de las plantas, esperando una intervención oficial que permita resolver la situación y garantizar el pago de los salarios adeudados. La continuidad de Lácteos Verónica, una empresa con más de 100 años de historia bajo el control de la familia Espiñeira, es incierta, afectando a cientos de familias en la región.