Tesoro realiza su primera licitación de 2026 y refinancia casi toda la deuda vencida en enero

La reciente licitación de deuda del Tesoro argentino generó un renovado debate entre especialistas económicos. Santiago Casas, economista, destacó la importancia de esta operación en el contexto actual y la necesidad de mantener la estabilidad financiera.

En una entrevista con Canal E, Santiago Casas analizó la primera licitación de deuda del Tesoro del 2026. Este evento se produce en un momento crucial, donde el Gobierno persigue la estabilidad financiera, garantizando la renovación de las obligaciones y trabajando en la acumulación de reservas internacionales.

El Rollover: Un Indicador Clave

Durante la conversación, el economista subrayó que el resultado principal fue un impresionante rollover del 98%. Esto implica que se logró refinanciar casi toda la deuda que vencía a inicios de enero, lo que es una señal positiva para el manejo fiscal.

“El rollover se refiere a la capacidad del Tesoro para refinanciar sus obligaciones”, explicó Casas. En este sentido, destacó que el Tesoro enfrenta vencimientos con frecuencia, aproximadamente cada dos semanas, para evaluar si el público está dispuesto a renovar su deuda.

Desafíos del Costo Financiero

Sin embargo, casas advirtió sobre un aspecto negativo de la licitación: el costo financiero. El Tesoro tuvo que aceptar tasas más altas en el tramo corto de la curva de intereses. Esta estrategia, aunque necesaria, busca evitar que el efectivo en pesos circule nuevamente en el mercado.

El objetivo, según el economista, es que estos pesos se mantengan como inversión en bonos, contribuyendo a la acumulación de reservas sin aumentar la presión inflacionaria. “El plan oficial es claro: sostener las reservas internacionales sin provocar inflación”, añadió.

Interacción entre Deuda, Pesos y Reservas

Por último, Casas describió la interacción entre la deuda, el flujo de pesos y las reservas internacionales. “El mercado puede reabsorberse de dos formas: mediante la expansión del crédito o la cancelación de deuda, así como la expansión monetaria para adquirir reservas”, argumentó.

Advirtió que si el Tesoro no logra refinanciar adecuadamente, “se limitará la capacidad operativa del Banco Central”, lo cual podría acentuar la volatilidad en un contexto ya desafiante.