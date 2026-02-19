Descubre los números ganadores de la quiniela del miércoles 18 de febrero: ¡los más destacados!

Resultados de la Quiniela: Conocé los números ganadores del miércoles 18 de febrero
Descubrí cuáles fueron los números más destacados en los últimos sorteos de la Quiniela argentina, el juego de azar que cautiva a millones de apostadores en todo el país.
La quiniela es el juego de azar más querido de Argentina, gestionado por las loterías de cada provincia. En este formato, los premios no se agrupan en un pozo, sino que dependen de los aciertos individuales de los jugadores.
Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – Miércoles 18 de febrero
Número ganador: 4512 – El Soldado
- 4512
- 0874
- 9123
- 5567
- 1029
- 3341
- 8890
- 2145
- 6732
- 5098
- 1423
- 7765
- 3901
- 8244
- 6150
- 9032
- 2287
- 4591
- 0312
- 7456
Resultados de la Quiniela Previa Provincia – Miércoles 18 de febrero
Número destacado: 8934 – La Cabeza
- 8934
- 1256
- 4478
- 0321
- 6690
- 2143
- 5587
- 7712
- 9045
- 3329
- 4180
- 0054
- 8231
- 5967
- 1422
- 7034
- 3819
- 2265
- 6140
- 9588
Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – Miércoles 18 de febrero
Número líder: 2048 – Muerto que habla
- 2048
- 5612
- 8893
- 1024
- 3345
- 7761
- 4520
- 9133
- 0287
- 6450
- 1928
- 5534
- 8012
- 3749
- 2261
- 4409
- 7156
- 9823
- 0644
- 5371
Resultados de la Quiniela Primera Provincia – Miércoles 18 de febrero
Número principal: 6721 – La Mujer
- 6721
- 3490
- 0122
- 8845
- 5563
- 1278
- 9034
- 4412
- 2356
- 7189
- 0543
- 6621
- 3987
- 8210
- 1455
- 5032
- 2276
- 9140
- 4831
- 7709
Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – Miércoles 18 de febrero
Número destacado: 1305 – El Gato
- 1305
- 4482
- 7710
- 2034
- 9956
- 0123
- 5567
- 3341
- 8290
- 6145
- 4022
- 8831
- 1564
- 7209
- 2398
- 5044
- 9172
- 3650
- 6487
- 0712
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – Miércoles 18 de febrero
Número ganador: 5492 – El Médico
- 5492
- 0231
- 8874
- 1156
- 3309
- 6745
- 9022
- 4510
- 2287
- 7134
- 0456
- 5589
- 9210
- 3647
- 8123
- 1099
- 4732
- 6854
- 2301
- 7945
Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – Miércoles 18 de febrero
Número clave: 7738 – Las Piedras
- 7738
- 1022
- 4567
- 9130
- 2284
- 5091
- 8843
- 0312
- 6455
- 3329
- 1478
- 5960
- 8234
- 0511
- 4123
- 7689
- 2045
- 9302
- 6754
- 3810
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – Miércoles 18 de febrero
Número líder: 3125 – La Gallina
- 3125
- 8840
- 0231
- 5567
- 9142
- 2033
- 4478
- 7109
- 6654
- 1290
- 5082
- 9345
- 0712
- 4821
- 2366
- 8150
- 6499
- 3574
- 1903
- 7287
Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad – Miércoles 18 de febrero
Número principal: 9044 – La Cárcel
- 9044
- 3412
- 6789
- 0125
- 5543
- 8210
- 2367
- 4409
- 1178
- 7932
- 0561
- 5044
- 8823
- 2190
- 4356
- 6602
- 9187
- 3245
- 7410
- 1534
Resultados de la Quiniela del Día por Provincia
Córdoba: 5521 (Nocturna) | Santa Fe: 0834 (Nocturna) | Entre Ríos: 4219 (Nocturna)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
En este tradicional juego, los apostadores pueden elegir una cantidad específica de dinero para apostar a números con una, dos, tres o cuatro cifras, participando en sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs. | La Primera: 12:00 hs. | La Matutina: 15:00 hs. | La Vespertina: 18:00 hs. | La Nocturna: 21:00 hs.