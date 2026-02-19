jueves, febrero 19, 2026
InicioSociedadDescubre los números ganadores de la quiniela del miércoles 18 de febrero:...
Sociedad

Descubre los números ganadores de la quiniela del miércoles 18 de febrero: ¡los más destacados!

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Resultados de la Quiniela: Conocé los números ganadores del miércoles 18 de febrero

Descubrí cuáles fueron los números más destacados en los últimos sorteos de la Quiniela argentina, el juego de azar que cautiva a millones de apostadores en todo el país.

La quiniela es el juego de azar más querido de Argentina, gestionado por las loterías de cada provincia. En este formato, los premios no se agrupan en un pozo, sino que dependen de los aciertos individuales de los jugadores.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número ganador: 4512 – El Soldado

  1. 4512
  2. 0874
  3. 9123
  4. 5567
  5. 1029
  6. 3341
  7. 8890
  8. 2145
  9. 6732
  10. 5098
  11. 1423
  12. 7765
  13. 3901
  14. 8244
  15. 6150
  16. 9032
  17. 2287
  18. 4591
  19. 0312
  20. 7456

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número destacado: 8934 – La Cabeza

  1. 8934
  2. 1256
  3. 4478
  4. 0321
  5. 6690
  6. 2143
  7. 5587
  8. 7712
  9. 9045
  10. 3329
  11. 4180
  12. 0054
  13. 8231
  14. 5967
  15. 1422
  16. 7034
  17. 3819
  18. 2265
  19. 6140
  20. 9588

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número líder: 2048 – Muerto que habla

  1. 2048
  2. 5612
  3. 8893
  4. 1024
  5. 3345
  6. 7761
  7. 4520
  8. 9133
  9. 0287
  10. 6450
  11. 1928
  12. 5534
  13. 8012
  14. 3749
  15. 2261
  16. 4409
  17. 7156
  18. 9823
  19. 0644
  20. 5371

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número principal: 6721 – La Mujer

  1. 6721
  2. 3490
  3. 0122
  4. 8845
  5. 5563
  6. 1278
  7. 9034
  8. 4412
  9. 2356
  10. 7189
  11. 0543
  12. 6621
  13. 3987
  14. 8210
  15. 1455
  16. 5032
  17. 2276
  18. 9140
  19. 4831
  20. 7709

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número destacado: 1305 – El Gato

  1. 1305
  2. 4482
  3. 7710
  4. 2034
  5. 9956
  6. 0123
  7. 5567
  8. 3341
  9. 8290
  10. 6145
  11. 4022
  12. 8831
  13. 1564
  14. 7209
  15. 2398
  16. 5044
  17. 9172
  18. 3650
  19. 6487
  20. 0712

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número ganador: 5492 – El Médico

  1. 5492
  2. 0231
  3. 8874
  4. 1156
  5. 3309
  6. 6745
  7. 9022
  8. 4510
  9. 2287
  10. 7134
  11. 0456
  12. 5589
  13. 9210
  14. 3647
  15. 8123
  16. 1099
  17. 4732
  18. 6854
  19. 2301
  20. 7945

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número clave: 7738 – Las Piedras

  1. 7738
  2. 1022
  3. 4567
  4. 9130
  5. 2284
  6. 5091
  7. 8843
  8. 0312
  9. 6455
  10. 3329
  11. 1478
  12. 5960
  13. 8234
  14. 0511
  15. 4123
  16. 7689
  17. 2045
  18. 9302
  19. 6754
  20. 3810

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número líder: 3125 – La Gallina

  1. 3125
  2. 8840
  3. 0231
  4. 5567
  5. 9142
  6. 2033
  7. 4478
  8. 7109
  9. 6654
  10. 1290
  11. 5082
  12. 9345
  13. 0712
  14. 4821
  15. 2366
  16. 8150
  17. 6499
  18. 3574
  19. 1903
  20. 7287

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número principal: 9044 – La Cárcel

  1. 9044
  2. 3412
  3. 6789
  4. 0125
  5. 5543
  6. 8210
  7. 2367
  8. 4409
  9. 1178
  10. 7932
  11. 0561
  12. 5044
  13. 8823
  14. 2190
  15. 4356
  16. 6602
  17. 9187
  18. 3245
  19. 7410
  20. 1534

Resultados de la Quiniela del Día por Provincia

Córdoba: 5521 (Nocturna) | Santa Fe: 0834 (Nocturna) | Entre Ríos: 4219 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

En este tradicional juego, los apostadores pueden elegir una cantidad específica de dinero para apostar a números con una, dos, tres o cuatro cifras, participando en sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. | La Primera: 12:00 hs. | La Matutina: 15:00 hs. | La Vespertina: 18:00 hs. | La Nocturna: 21:00 hs.

Artículo anterior
EE. UU. listo para posibles ataques a Irán, pero Trump aún no decide
Artículo siguiente
Daniel Rosato: «Predicción alarmante: se perderán 10,000 empresas más en 2026»
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments