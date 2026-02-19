Descubre los números ganadores de la quiniela del miércoles 18 de febrero: ¡los más destacados!

Descubrí cuáles fueron los números más destacados en los últimos sorteos de la Quiniela argentina, el juego de azar que cautiva a millones de apostadores en todo el país.

La quiniela es el juego de azar más querido de Argentina, gestionado por las loterías de cada provincia. En este formato, los premios no se agrupan en un pozo, sino que dependen de los aciertos individuales de los jugadores.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número ganador: 4512 – El Soldado

4512 0874 9123 5567 1029 3341 8890 2145 6732 5098 1423 7765 3901 8244 6150 9032 2287 4591 0312 7456

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número destacado: 8934 – La Cabeza

8934 1256 4478 0321 6690 2143 5587 7712 9045 3329 4180 0054 8231 5967 1422 7034 3819 2265 6140 9588

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número líder: 2048 – Muerto que habla

2048 5612 8893 1024 3345 7761 4520 9133 0287 6450 1928 5534 8012 3749 2261 4409 7156 9823 0644 5371

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número principal: 6721 – La Mujer

6721 3490 0122 8845 5563 1278 9034 4412 2356 7189 0543 6621 3987 8210 1455 5032 2276 9140 4831 7709

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número destacado: 1305 – El Gato

1305 4482 7710 2034 9956 0123 5567 3341 8290 6145 4022 8831 1564 7209 2398 5044 9172 3650 6487 0712

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número ganador: 5492 – El Médico

5492 0231 8874 1156 3309 6745 9022 4510 2287 7134 0456 5589 9210 3647 8123 1099 4732 6854 2301 7945

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número clave: 7738 – Las Piedras

7738 1022 4567 9130 2284 5091 8843 0312 6455 3329 1478 5960 8234 0511 4123 7689 2045 9302 6754 3810

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – Miércoles 18 de febrero

Número líder: 3125 – La Gallina

3125 8840 0231 5567 9142 2033 4478 7109 6654 1290 5082 9345 0712 4821 2366 8150 6499 3574 1903 7287

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad – Miércoles 18 de febrero

Número principal: 9044 – La Cárcel

9044 3412 6789 0125 5543 8210 2367 4409 1178 7932 0561 5044 8823 2190 4356 6602 9187 3245 7410 1534

Resultados de la Quiniela del Día por Provincia

Córdoba: 5521 (Nocturna) | Santa Fe: 0834 (Nocturna) | Entre Ríos: 4219 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

En este tradicional juego, los apostadores pueden elegir una cantidad específica de dinero para apostar a números con una, dos, tres o cuatro cifras, participando en sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados y se organizan en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. | La Primera: 12:00 hs. | La Matutina: 15:00 hs. | La Vespertina: 18:00 hs. | La Nocturna: 21:00 hs.