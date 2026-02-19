Daniel Rosato: «Predicción alarmante: se perderán 10,000 empresas más en 2026»

Con un contexto económico cada vez más complicado, Daniel Rosato, referente de Industriales Pymes Argentinos, se pronunció sobre la crítica situación que enfrenta el sector, tras el cierre de una emblemática empresa nacional.

En una reciente entrevista con Canal E, Daniel Rosato, dirigente industrial, señaló que el cierre de FATE no es solo un golpe para los 920 empleados directos, sino también para cientos de pequeñas y medianas empresas que actuaban como sus proveedores. «Este cierre simboliza una tendencia peligrosa en nuestro país», advirtió.

Rosato destacó que la recesión actual está lejos de ser un fenómeno aislado. «Cada mes que pasa, la situación se agrava», comentó. En los últimos dos años, más de 21.000 empresas han cerrado, lo que ha resultado en la pérdida de 300.000 empleos, una estadística alarmante que exige atención inmediata.

La Falta de Políticas Efectivas: Un Problema Estructural

El dirigente criticó la inacción del Gobierno y el Congreso, advirtiendo que, de no implementarse medidas efectivas, se podrían perder hasta 10.000 empresas más en 2026. «Sin un cambio de rumbo, el futuro es sombrío», enfatizó.

Sectores en Crisis: Un Ecosistema en Peligro

Rosato mencionó que las industrias más afectadas abarcan los sectores textil, calzado, caucho, plástico y maquinaria. La falta de previsibilidad en el entorno económico complica las proyecciones de inversión y la posibilidad de mantener puestos de trabajo.

Demandas Esenciales: Reforma y Financiamiento

Al ser consultado sobre las reformas laborales y tributarias en discusión, Rosato fue contundente: «Ambas son necesarias». Si bien reconoció que la reforma laboral podría terminar con la litigiosidad, remarcó que esto no basta sin un enfoque integral que contemple todas las necesidades del sector.

La apertura comercial sin condiciones equitativas es otra de las críticas de Rosato. «Los costos para importar maquinaria son prohibitivos, con aranceles que alcanzan hasta el 20%», argumentó, subrayando la desventaja que enfrentan las empresas locales.

Combatiendo el Agobio Financiero

El acceso al financiamiento sigue siendo un desafío monumental: «Las tasas del 50% en los bancos hacen imposible pagar salarios». Esto, sumado a embargos por impuestos atrasados, empuja a muchas empresas hacia la informalidad, creando un ciclo vicioso de crisis económica.

Una Llamada a la Acción ante la Inacción

Rosato también alertó sobre el deterioro de la cadena de pagos: el aumento de cheques rechazados y el uso excesivo de tarjetas de crédito son indicativos de una economía que clama por soluciones. “Estamos en un momento crítico que no puede ignorarse», afirmó, advirtiendo sobre una eventual crisis social.

Para finalizar, Rosato dejó claro que la reforma laboral es solo una parte de un problema más amplio. «Necesitamos financiamiento accesible, controles más rigurosos en el comercio exterior y estrategias que mejoren la competitividad. El diálogo y la humildad son esenciales para corregir este rumbo», concluyó.