Gobierno advierte a UTA y La Fraternidad: No se puede parar por conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano alerta a los sindicatos UTA y La Fraternidad sobre las repercusiones legales de un posible paro, en medio del conflicto por la reforma laboral.

El Gobierno argentino, a través de su Ministerio de Capital Humano, ha requerido a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad que se abstengan de adherir a la huelga programada para este jueves, invocando la conciliación obligatoria vigente que afecta a ambas organizaciones.

Paro Convocado por la CGT

Los sindicatos habían anunciado previamente su intención de no prestar servicios como parte de la lucha convocada por la CGT en oposición a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.

Requerimientos del Ministerio de Capital Humano

La ministra Sandra Pettovello instó a los gremios a «abstenerse de cualquier acción directa» que contradiga las normativas de conciliación laboral. Remarcó que cualquier medida en este sentido podría considerarse un incumplimiento de la conciliación obligatoria ya impuesta.

Conciliaciones Vigentes

La UTA cuenta con una conciliación que comenzó el 11 de febrero de 2026, por un periodo de 15 días. Por su parte, la conciliación para La Fraternidad se inició el 5 de febrero del mismo año bajo las mismas condiciones.

Impacto del Paro en el Transporte Público

Ante la confirmación de la CGT sobre el paro, la UTA también anunció su participación, lo que implica la suspensión de servicios de colectivos a nivel nacional desde la medianoche de este miércoles. Este parón afectará a los usuarios de transporte público en todo el país.

Postura de los Sindicatos

En un comunicado, la UTA reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales e hizo un llamado a los trabajadores a participar en el paro en todas las modalidades de transporte: corta, media, larga distancia, combis y subterráneos.

La Fraternidad se sumó a la protesta desde el principio, con su líder, Omar Maturano, criticando a la CGT por limitar la huelga a 24 horas y pidiendo una movilización más prolongada si el Gobierno no realiza modificaciones sustanciales al proyecto.

Perspectivas Futuras

Maturano mencionó que, si el Gobierno persiste en su postura actual, la CGT debería contemplar un paro indefinido. En sus declaraciones, destacó que la situación es crítica y que las decisiones futuras dependen de las acciones del Gobierno.