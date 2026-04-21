Descubre los pueblos rurales más hermosos de Alemania, Irlanda y Chequia

Encanto Rústico: Tres Pueblos Europeos que Deslumbran con su Belleza Natural

En una destacada competencia que resalta el valor de los entornos rurales, tres localidades han sido galardonadas como los pueblos más bonitos de Europa, logrando este reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad y la calidad de vida.

La Distinción de los Mejores Pueblos Europeos Tres localidades de diversas regiones de Europa han sido premiadas en el concurso de la organización Entente Florale Europa, que evalúa la belleza y sostenibilidad de los pueblos rurales. Estas son Huglfing (Alemania), Babylon (Chequia) y Terryglass (Irlanda). Los galardonados recibieron una medalla de oro en Eslovenia, subrayando su excelencia en diversas áreas, incluida la horticultura y el paisajismo.

Huglfing, Alemania: Un Modelo de Sostenibilidad Situado en Baviera, Huglfing ha sido reconocido por su enfoque en la sostenibilidad y la participación de la comunidad. La localidad, apreciada por su paisaje intacto y su arquitectura restaurada, combina la vida moderna con tradiciones arraigadas. “Es increíble lo que ha logrado Huglfing”, afirmó el alcalde Markus Huber, agradeciendo a los ciudadanos por su compromiso. El pueblo se encuentra en un pintoresco valle, repleto de naturaleza y cuidado ambiental. Proyectos innovadores, como la protección de árboles centenarios, demuestran el compromiso de sus habitantes con la ecología.

Babylon, Chequia: Un Refugio de Naturaleza y Cultura Ubicado a 155 kilómetros de Praga, el pueblo de Babylon fusiona la naturaleza virgen con un rico patrimonio cultural. La existencia de bosques, praderas y biotopos naturales complementa la vida comunitaria. «Este equilibrio entre lo natural y lo humano es la esencia de nuestra identidad», explica la organización evaluadora. El pueblo destaca por su conservación, ofreciendo espacios naturalmente bellos para los residentes y visitantes, apoyando además iniciativas de sostenibilidad.

Terryglass, Irlanda: Historia y Actividades Náuticas Terryglass, situado junto al lago Lough Derg, ofrece una mezcla de historia y actividades recreativas. Este pueblo ha sabido adaptarse a las necesidades modernas, aumentando su atractivo con mejoras en su infraestructura. “Las renovaciones han enriquecido la experiencia de quienes visitan y viven aquí”, señaló el jurado del concurso. Con sus puertos y espacios comunitarios, Terryglass es un destino ideal tanto para los amantes de la naturaleza como para quienes buscan cultura y diversión.