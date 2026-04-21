Dólar en Córdoba: Cotización del martes 21 de abril

Este martes 21 de abril, la cotización del dólar en Argentina presenta variaciones significativas, generando interés entre los ciudadanos y comerciantes.

El dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a 1.350 pesos para la venta y 1.400 pesos para la compra. El Gobierno ha establecido bandas que fluctúan entre $1.000 y $1.500 pesos para regular la cotización de la divisa estadounidense.

Actualización sobre el Dólar Banco Nación

La cotización en el Banco Nación se mantiene estable, con valores que varían según la transacción y la necesidad del usuario.

Dólar Blue: ¿Cómo se Mueve el Mercado Paralelo?

El dólar blue continúa siendo un punto de referencia importante en el mercado paralelo, aunque los valores específicos no se mencionan hoy. Se recomienda estar atentos a las fluctuaciones de este tipo de cambio.

Dólar MEP: Lo que Necesitas Saber

En cuanto al dólar MEP, este se cotiza a $1.414,98 para la compra y $1.415,58 para la venta, reflejando la dinámica del mercado financiero. Esta opción se utiliza comúnmente por inversores y ahorristas que buscan alternativas al dólar oficial.

Comparativa de Cotizaciones por Entidad

Las variaciones del dólar oficial dependen de la entidad financiera. A continuación, detallamos las cotizaciones actuales:

Bancor

– Compra: $1.350

– Venta: $1.410

BBVA

– Compra: $1.350

– Venta: $1.400

ICBC

– Compra: $1.350

– Venta: $1.405

Banco Supervielle

– Compra: $1.352

– Venta: $1.402