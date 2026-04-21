El misterio del profesor brasileño de inglés hallado sin identificar en un hospital

La desaparición de Danilo Neves Pereira, un profesor de inglés brasileño de 35 años, ha conmocionado a la comunidad argentina. Tras ser reportado desaparecido el 14 de abril, su caso se torna más enigmático cada día, revelando una serie de eventos que han dejado a amigos y familiares en busca de respuestas.

Danilo, quien vivía en Argentina desde hace seis meses, fue hallado sin vida en el Hospital Ramos Mejía, donde ingresó como NN tras sufrir una descompensación. Su situación se había vuelto crítica el 15 de abril, pero la identificación se realizó recién una semana después, levantando una ola de preguntas entre quienes lo conocían. «El caso está lleno de lagunas, la policía necesita avanzar en la investigación. Danilo merece justicia», expresa Renata Martins, amiga del docente.

El Ultimo Mensaje y su Desaparición

En la madrugada del 14 de abril, Danilo envió un mensaje a su amigo Pedro Machado, compartiendo su ubicación mientras tenía una cita a través de la aplicación Grindr. La dirección, Avenida de Mayo 748, se encuentra en una zona transitada y vigilada por cámaras, lo que hace aún más desconcertante su posterior desaparición. «Es habitual compartir la ubicación en citas para mayor seguridad», agrega Diego Machado, quien recibió el mensaje y vive en Buenos Aires.

Un Último Rastro Inquietante

Después de que sus amigos no lograran contactarlo y de reportar su desaparición, comenzó una búsqueda intensa por redes sociales. Al cabo de unas horas, Danilo fue encontrado en el hospital, donde se dictaminó que había muerto de un cuadro de descompensación psicotrópica. Sin embargo, amigos cercanos cuestionan la naturaleza de esta descompensación, aclarando que Danilo no consumía drogas e insistiendo en que la situación es misteriosa.

Inconsistencias y Dudas

Las circunstancias de su muerte suscitan muchas preguntas. «¿Quién lo llevó al hospital? ¿Por qué tardaron tanto en abrir el apartamento donde fue visto por última vez?», se inquietan sus amigos. «Su teléfono estaba cargado, ¿por qué no pudieron contactarnos desde el hospital?», añade Andersson, otro amigo que recibió mensajes de Danilo antes de su desaparición.

La Persona Clave: Ulises

Un nuevo nombre aparece en la historia: Ulises, a quien Danilo conoció esa madrugada. Según sus amigos, Ulises afirmó que Danilo abandonó su departamento a la hora que se comunicó con ellos. Además, un contacto anónimo asegura que Ulises es un médico que tiene antecedentes de consumo de drogas, lo que añade una capa de preocupación a la historia.

Un Brillante Académico y Artista

Originario de Brasil, Danilo llegó a Argentina en busca de nuevas oportunidades. Con una carrera de 17 años como profesor de inglés y un libro de cuentos ya publicado, Danilo era también conocido en la escena artística como la drag queen Zelda, La Reina. «Su pasión por la literatura y la actuación era inigualable», dice su amigo Pedro, quien lo apoyaba en su tesis doctoral sobre literatura latinoamericana.

Demandando Respuestas

La comunidad pide claridad en las circunstancias que llevaron a la muerte de Danilo. «¿Por qué tardaron tanto en encontrar su cuerpo? Necesitamos respuestas», concluye Renata, quien cree firmemente que las investigaciones deben profundizarse. Con una vida llena de promesas truncadas, la historia de Danilo continúa generando ecos de confusión y tristeza en quienes lo conocieron.