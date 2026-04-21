Brasileños emigran a Paraguay en busca del ‘sueño conservador’

En Ciudad del Este, miles de brasileños esperan en largas filas, impulsados por la búsqueda de nuevas oportunidades y un cambio de vida ante la crisis económica en su país.

Mañana, comenzaremos a distribuir los formularios para solicitar residencia. Con este aviso, los funcionarios de inmigración paraguayos dan la bienvenida a cientos de brasileños que, tras acampar toda la noche, están decididos a iniciar un nuevo capítulo en Paraguay.

La migración como respuesta a la crisis

Durante la última semana de marzo, la situación en la frontera se tornó caótica. Con esperanzas de una vida más estable, muchos optaron por acampar frente a las oficinas de inmigración en un intento por obtener un nuevo hogar. Una de ellas fue Delly Fragola, de 55 años, quien viajó desde Anápolis junto a su familia buscando alternativas ante la escasa posibilidad de crecimiento en su ciudad natal.

Las razones detrás del éxodo

La falta de oportunidades en Brasil se ha convertido en el principal motor de migración hacia Paraguay. A medida que las filas se alargan, las historias de emprendedores, profesionales y jubilados, como el arquitecto Marcelo Mendes, comienzan a florecer. Mendes, quien planea vender su casa en Recife para mudarse a Encarnación, señala: «En Brasil, nuestros salarios están perdiendo valor. Aquí puedo vivir bien.»

Un nuevo hogar lleno de expectativas

El gobierno paraguayo ha implementado campañas para facilitar la migración, bien consciente del creciente interés de expatriados brasileños. En 2025, Paraguay otorgó más de 40,000 permisos de residencia, con los brasileños representando más de la mitad de los beneficiados.

Costos de vida y oportunidades laborales

Con un modelo de impuestos más bajo y un costo de vida que atrae a muchos, Paraguay parece ser una alternativa viable. El reducidísimo gravamen en comparación con Brasil asegura un entorno favorable para aquellos que buscan invertir en su futuro. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan muchos migrantes no siempre es la esperada.

El lado oscuro de la migración

A pesar de los beneficios, algunos migrantes ya comienzan a sentir desilusión. La carga tributaria más baja en Paraguay también conlleva limitaciones en servicios de salud y educación, dejando a algunos en la búsqueda de alternativas más robustas.

Retornos a Brasil

La posibilidad de regresar a casa aún persiste en la mente de algunos. Aunque muchos llegan con planes firmes, la realidad de la adaptación puede cambiar sus perspectivas. «Partí por motivos económicos, pero la diferencia no es tan notoria», comenta Leonardo Ribeiro, un migrante que planea volver a Brasil.

La percepción de un «milagro económico»

El panorama de Paraguay como un lugar de oportunidades se ha visto reforzado por las redes sociales, donde videos y testimonios de quienes han emigrado ofrecen una visión esperanzadora. Sin embargo, es crucial que los nuevos migrantes entiendan la realidad en su total complejidad.

En este nuevo capítulo, los migrantes brasileños en Paraguay enfrentan un camino lleno de desafíos, mientras siguen apostando por un cambio que podría mejorar sus vidas en medio de la incertidumbre económica en su país de origen.