Paredes: Dybala tiene la meta de jugar en Boca

Leandro Paredes, tras su victoria en el Superclásico, dejó una declaración impactante que ha encendido el fervor de los hinchas de Boca Juniors: Paulo Dybala quiere unirse al club. Descubre todos los detalles sobre una posible llegada que podría cambiar el rumbo del equipo.

Después del emocionante triunfo en el Monumental, donde Boca venció a River 1 a 0, Leandro Paredes participó en un stream de Davo Xeneize y sorprendió a todos con su revelación: «Dybala tiene muchas ganas de venir a Boca».

El capitán xeneize, figura destacada del encuentro, no solo habló de la victoria, sino que también se refirió al interés del talentoso jugador de la Roma, confirmando que Dybala desea vestir la histórica camiseta azul y oro.

Paredes, quien mantiene una relación cercana con el cordobés, confesó: «Ojalá se dé, me encantaría». Sus palabras resonaron especialmente entre los hinchas, quienes ven en Dybala un potencial refuerzo que podría elevar aún más el nivel del equipo.

Un Contexto Favorable para Boca

En un momento de euforia tras el Superclásico, y con la dirección deportiva de Claudio Úbeda garantizada, el club se encuentra en una de sus mejores etapas en años. La posibilidad de sumar a una figura de la talla internacional de Dybala genera gran expectativa entre los aficionados.

El Futuro de Dybala en el Aire

A pesar de que el delantero tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, su futuro en Italia es incierto. El próximo mercado de pases europeo se perfila como una ventana clave que podría definir su carrera y, quizás, su aterrizaje en La Ribera.

Las declaraciones de Paredes no solo reflejan un deseo, sino que también dan esperanzas a la hinchada de Boca, que aguarda ansiosa la posibilidad de ver a la «Joya» en Brandsen 805. Ambas partes parecen estar alineadas en este posible sueño.