La economía de la IA superará a la humana, según el CEO de Coinbase

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha lanzado una sorprendente predicción: la economía generada por agentes de inteligencia artificial podría superar la economía humana y las criptomonedas jugarán un papel fundamental en esta transformación.

Los agentes de IA están revolucionando el panorama económico, y Brian Armstrong, líder de Coinbase, sostiene que esta nueva economía automatizada podría eclipsar toda la actividad humana. Su afirmación se dio a conocer a través de su cuenta de X y destaca la importancia de las criptomonedas como la base de esta transformación.

La Nueva Era del Comercio Autónomo

Según Armstrong, el comercio agéntico —un modelo donde las máquinas realizan transacciones entre sí sin intervención humana— no está siendo valorado en el mercado actual. «Las miles de millones de transacciones automáticas que se llevarán a cabo podrían impulsar la demanda de activos digitales de manera significativa», advirtió.

¿Por Qué Las Criptomonedas son Vitales?

El interés de Armstrong se centra en las stablecoins, que considera cruciales para el comercio autónomo. «Se espera que los pagos de máquina a máquina aumenten la demanda del dólar digital más allá de las proyecciones actuales», explica, refiriéndose a activos como USDC y USDT. Estas monedas combinan estabilidad de precio con velocidad de transacción, lo que las convierte en ideales para los agentes de IA que requieren realizar micropagos instantáneos.

Un Mercado en Crecimiento: Datos Realistas

Armstrong apoya su afirmación con datos concretos. Según un estudio de la firma Artemis, el 92% de las transacciones de IA ya tienen lugar en una única red: Base, la red de capa 2 de Ethereum desarrollada por Coinbase. Este protocolo, diseñado para micropagos entre agentes de IA y servicios web, ha demostrado que el comercio agéntico no solo existe, sino que también tiene un volumen mensurable.

Base se destaca por su rapidez y costo eficiente, lo que es fundamental para los agentes de IA que realizan cientos o miles de operaciones por segundo.

Proyecciones Optimistas: ¿Hasta Dónde Podría Llegar?

Armstrong no es el único con una visión audaz sobre el futuro. Kash Razzaghi, director comercial de Circle, anticipa un crecimiento del volumen de transacciones cripto «hasta un millón de veces» en comparación con niveles actuales, impulsado por una adopción masiva de agentes autónomos.

Circle, responsable de la stablecoin USDC, visualiza un papel de liderazgo en el sector DeFi. Si los agentes de IA adoptan DeFi como canal de pago, Circle podría beneficiarse enormemente de este desarrollo.

Automatización y Criptomonedas: Un Futuro Interconectado

Coinbase está trabajando para crear herramientas que permitan a los agentes operar de manera autónoma, facilitando el acceso no solo a las personas sino también a la inteligencia artificial. La visión del sector es clara: convertir las stablecoins en los cimientos de una economía donde la capacidad tecnológica sea el principal motor del crecimiento global.

Armstrong concluye que esta economía ya ha comenzado a emerger y lo que resta es que el mercado reconozca su valor en las criptomonedas.