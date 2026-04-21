El Gobierno Busca Aprobar Nueva Ley de Financiamiento Universitario Mientras Se Presenta a la Corte

En medio de un conflicto legal, el Gobierno argentino se plantea aprobar su propio esquema de financiamiento para las universidades, después de recibir un duro revés judicial que lo obliga a cumplir con la ley actual.

Desafíos en la Educación Superior

En un contexto complicado, el Gobierno ha presentado un recurso ante la Corte Suprema para evitar la transferencia de $2.5 billones a las universidades, mientras intenta avanzar con su propio proyecto de Financiamiento Universitario, que ya fue enviado a la Cámara de Diputados en febrero.

Reactivación de Debates en el Congreso

La Libertad Avanza, un sector del oficialismo, busca retomar la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso. Este fin de semana, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto al Senado que modifica la ley de Emergencia en Discapacidad.

Discusión Pendiente en Diputados

En la Cámara de Diputados, el opositor situacional especula que la demora en la discusión del financiamiento se debió a la espera de un fallo judicial favorable. Sin embargo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha dictado un fallo que obliga al Gobierno a cumplir con la ley vigente.

Análisis de la Propuesta del Gobierno

El texto enviado por el Ejecutivo sugiere una actualización escalonada de los salarios del personal docente y no docente en las universidades nacionales, proponiendo incrementos del 4.1% a partir de marzo de 2026. Sin embargo, esta propuesta también elimina la obligación de asegurar ajustes mensuales basados en la inflación, generando preocupaciones entre los sindicatos.

Reacciones del Sindicado de Docentes

Un informe del Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) critica la nueva propuesta, argumentando que no se reconoce la recomposición salarial debida a 2023-2024 y que omite ajustes equivalentes a la inflación, además de no cubrir los costos operativos de las instituciones.

Diferencias Significativas en el Financiamiento

Mientras que la ley vigente exige al Gobierno añadir más de $2.7 billones al presupuesto para 2026, la nueva propuesta reduce la suma a tan solo $187.744, lo que provoca alarmas por la desigualdad en la asignación de fondos que podría perjudicar a los trabajadores de la educación pública.

El Consejo Interuniversitario Nacional se Pronuncia

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) piden la aplicación de la ley actual, advirtiendo que si no se atienden sus reclamos, consideran convocar manifestaciones a nivel nacional en defensa de la educación pública, citando caídas drásticas en las transferencias a las universidades desde 2023.

La Historia de un Conflicto Prolongado

El conflicto por el financiamiento universitario ha escalado desde su primera aprobación en 2024, cuando el presidente Javier Milei decidió vetarla. Aunque se restableció en agosto de 2025, su aplicación efectiva ha sido suspendida, generando un ambiente de incertidumbre y tensión legislativa.

Este problema se complica aún más debido a intentos del Gobierno de derogar leyes ya aprobadas, lo que ha llevado a una persistente contestación desde distintas fuerzas políticas y sociales. La educación y el apoyo a las universidades públicas quedan en el centro de un debate crucial para el futuro del país.