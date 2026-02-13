Descubre Midnight: La Nueva Red de Privacidad de Cardano

La innovadora red Midnight promete transformar la forma en que se manejan los datos sensibles, combinando privacidad y cumplimiento regulatorio en un solo lugar.

Charles Hoskinson, el visionario detrás de Cardano, ha revelado que la nueva red de privacidad Midnight se lanzará a finales de marzo, marcando un hito en el universo blockchain.

Desarrollada sobre la sólida infraestructura de Cardano, esta plataforma incorpora pruebas de conocimiento cero (ZK), una tecnología revolucionaria que permite la validación de información sin necesidad de revelar todos los datos.

Esto significa que los usuarios pueden compartir solo la información necesaria para que una contraparte la verifique, manteniendo sus datos en privado.

Gracias a este enfoque, Midnight permite la «divulgación selectiva de datos«, un mecanismo que ofrece transparencia a empresas y reguladores autorizados sin comprometer la privacidad del usuario.

Hoskinson enfatiza que el objetivo de Midnight no es competir con criptomonedas como Monero o Zcash, sino crear un entorno donde la privacidad y la regulación puedan coexistir armoniosamente.

“Midnight busca equilibrar privacidad y cumplimiento regulatorio, un aspecto crucial para la adopción masiva”, afirma Hoskinson. La idea es que tanto empresas como individuos puedan manejar datos sensibles de manera segura, garantizando la auditoría de procesos cuando sea necesario.

LayerZero: Conexión Efectiva con Más de 160 Blockchain

Además, Cardano ha integrado LayerZero, un protocolo diseñado para habilitar la interoperabilidad con más de 160 cadenas de bloques.

Esto permitirá que aplicaciones y activos fluyan fácilmente entre diferentes ecosistemas, aumentando la versatilidad y el uso de la red.

Hoskinson también presentó USDCx, una versión privada de la stablecoin USDC, que se integrará al ecosistema Midnight.

Esta stablecoin mantiene la paridad con el dólar, pero incluye mecanismos de prueba de conocimiento cero para proteger los datos sensibles de los usuarios.

Así, las transacciones se pueden validar sin revelar información personal, convirtiéndola en la opción ideal para quienes buscan estabilidad y protección de su privacidad.

De esta manera, Hoskinson subraya que estas innovaciones son parte de una estrategia más amplia para posicionar a Cardano como una plataforma líder en la esfera de la interoperabilidad y la privacidad.