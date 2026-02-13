Incendio en la Refinería de La Habana: Situación Controlada

Un incendio en la refinería Ñico López fue sofocado rápidamente, gracias a la eficiente intervención de los bomberos de La Habana, sin que se reporten daños significativos ni heridos.

El viernes, las llamas iniciaron en un almacén de productos químicos «en desuso», según indicó Maikel David Cabrera, director de la refinería. El incendio fue controlado en poco más de una hora, alrededor de las 16:20 hora local, como confirmó el Ministerio de Energía y Minas en sus redes sociales.

Detalles del Incidente y Respuesta Rápida

Cabrera explicó que el fuego no alcanzó los depósitos de combustible ni se expandió a otras áreas de la instalación, permitiendo que la refinería continuara operando con normalidad tras el incidente. Las autoridades aún no han proporcionado información sobre las causas del incendio.

La Refinería Ñico López: Un Pilar de la Energía Cubana

Ubicada en la capital cubana, la refinería Ñico López es una de las tres en la isla y fue nacionalizada en 1960. Esta instalación tiene la capacidad de procesar tanto crudo nacional como petróleo importado, aunque enfrenta problemas técnicos persistentes que afectan su eficiencia. Además, su cercanía a zonas densamente pobladas genera preocupaciones sobre la seguridad y el impacto ambiental.

Contexto Energético en Cuba

Este incidente ocurre en medio de una grave crisis energética en el país. Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta apagones diarios que se han intensificado, debido principalmente a averías en centrales termoeléctricas y la escasez de divisas para importar combustible. Las sanciones de EE.UU. también han complicado la situación, ya que a inicios de enero se cortaron los envíos de crudo venezolano y se amenazó con aranceles a países que abastezcan a la isla.

Historial de Incendios en Instalaciones Petroleras

Cuba no es ajena a incidentes similares en sus instalaciones petroleras. En agosto de 2022, un rayo provocó un incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, resultado en una semana de lucha contra el fuego y convirtiéndose en el mayor desastre industrial del país, con la trágica pérdida de 17 vidas.