Grupo de Salud pide la renuncia de RFK Jr. tras controversiales comentarios sobre cocaína y asientos de baño

Un reconocido grupo de defensa de la salud está exigiendo la dimisión del secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., tras sus recientes declaraciones que minimizan los riesgos del Covid.

Las palabras de Kennedy, que generaron gran controversia, surgieron en un episodio del podcast «This Past Weekend» el 12 de febrero, donde afirmó: “No le tengo miedo a un germen. Solía esnifar cocaína de los asientos de los inodoros”. Esta declaración ha desatado la indignación de expertos en salud y ciudadanos.

Reacciones en Cadena ante el Comentario de Kennedy

Tras sus polémicas palabras, el presidente de la organización Protect Our Care, Brad Woodhouse, lanzó un contundente llamado a la renuncia de Kennedy con un simple pero fuerte mensaje: “Renuncia”. La presión aumenta, y muchos se preguntan cómo alguien con este tipo de declaraciones puede estar al frente de una institución tan crucial.

Conexión entre el Consumo de Drogas y Políticas de Salud

En la conversación, Kennedy justificó su comentario mencionando que asiste a reuniones de recuperación durante la pandemia, asegurando que su bienestar depende de ello. “Si no voy a las reuniones, mi vida se torna complicada”, explicó, refiriéndose a sus pasados problemas con la adicción.

Crisis de Confianza en la Salud Pública

Los comentarios de Kennedy no son el único tema que ha levantado cejas durante su gestión. Su enfoque sobre las vacunas y su retórica acerca de brotes de sarampión han sido motivo de gran crítica, especialmente considerando que el sarampión había sido erradicado en EE. UU. en el año 2000. Kennedy ha presentado la vacunación como una elección personal en lugar de una necesidad general, promoviendo alternativas poco fundamentadas.

Preocupaciones sobre las Nuevas Directrices Alimentarias

Su reciente propuesta de directrices dietéticas también ha suscitado inquietudes. La preferencia por diets ricas en carnes y lácteos ha llevado a temores sobre implicaciones para la salud pública, así como un posible impacto ambiental debido a la deforestación para crear tierras agrícolas.

Desconfianza Creciente en el Sistema de Salud

La falta de confianza en Kennedy y el sistema de salud estadounidense se refleja en un reciente sondeo de KFF, donde más de la mitad de los encuestados desaprueba su desempeño y el manejo de las políticas de vacunación. Las voces críticas, como la de la representante demócrata Diana DeGette, se hacen sentir con llamados a cambios urgentes: “La salud pública no puede soportar otro año así”.

Respuesta de HHS ante la Controversia

En respuesta a las críticas, Andrew Nixon, portavoz de HHS, defendió el liderazgo de Kennedy: “Bajo la dirección del secretario Kennedy, HHS está utilizando toda su autoridad para generar resultados positivos para el pueblo estadounidense. En 2025, el departamento enfrentó desafíos de salud pública con transparencia y valentía”.