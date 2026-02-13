Inicio de Clases 2026: Provincias con Regreso Diferido a las Aulas

El regreso a las aulas en 2026 no será igual en todas las provincias argentinas. Con fechas ajustadas, algunas jurisdicciones postergaron el inicio del ciclo lectivo, generando un nuevo panorama para estudiantes y familias.

Fechas de Inicio: ¿Qué Provincias se Atrasan?

El ciclo lectivo de 2026 comenzará en diferentes momentos en varias provincias argentinas. Las siguientes jurisdicciones han confirmado ajustes en sus cronogramas:

Provincia de Buenos Aires: Las clases iniciarán a principios de marzo en lugar de la última semana de febrero.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: También comenzará en la primera semana de marzo.

Provincia de Córdoba: Ajustes de fechas para una mejor planificación educativa.

Provincia de Santa Fe: Anunció un inicio posterior al previsto, alineándose con otras provincias del centro del país.

Por otro lado, provincias del norte y sur de Argentina mantendrán la fecha original, comenzando clases a finales de febrero.

Razones del Retraso en el Inicio del Ciclo Lectivo

Las autoridades educativas han indicado que la postergación se debe a la reorganización del calendario escolar, considerando los feriados nacionales y la planificación de los recesos invernales. En algunas regiones, las altas temperaturas de febrero también han influido en esta decisión.

Sin embargo, se asegura que este cambio no afectará el total de horas de clase, ya que se ajustarán las jornadas institucionales para cumplir con el mínimo de 190 días de clases.

Impacto en las Familias y el Sector Turístico

Este cambio de fechas implica la necesidad de reajustar la planificación familiar, especialmente en hogares con adultos que trabajan. Asimismo, podría beneficiar al sector turístico, extendiendo la temporada alta en algunas localidades.

Declaraciones de Flavia Terigi, Directora General de Educación de Buenos Aires

Flavia Terigi, la nueva directora general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, comentó sobre estas modificaciones, afirmando que «no hay dudas sobre el inicio de clases en la provincia». Además, destacó el enfoque en mejorar las condiciones de los edificios escolares.

Lo Que Vendrá: Calendarios Oficiales en Breve

Pronto, el Ministerio de Educación de cada jurisdicción dará a conocer los detalles de los calendarios oficiales, incluyendo fechas de inicio, vacaciones de invierno y cierre del ciclo académico 2026.