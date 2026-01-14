Descubren al autor del cuadro nazi robado en Mar del Plata y su posible valor

El Cuadro Robado por los Nazis: Un Misterio Resuelto en Mar del Plata

Un hallazgo sorprendente en Mar del Plata ha captado la atención del mundo del arte y la justicia. Un famoso cuadro, que se creía desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido identificado y se ha estimado su valor en 250,000 euros.

La Unidad Fiscal de Mar del Plata, liderada por el fiscal Daniel Eduardo Adler, ha confirmado la atribución del cuadro “Retrato de una dama” al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”. Este descubrimiento se produjo tras realizar varios peritajes conducidos por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Un Viaje en el Tiempo: De los Nazis a Mar del Plata

El cuadro fue declarado como robado durante la ocupación nazi de los Países Bajos, siendo parte de una extensa colección perteneciente al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker. Ahora, tras casi 80 años de extravío, el arte ha reaparecido en el hogar de Patricia Kadgien, hija de Fiedrich Gustav Kadgien, un funcionario del régimen nazi.

El Descubrimiento Inesperado

El hallazgo fue facilitado por una investigación periodística que llevó a la identificación del cuadro en la pared de la casa de Kadgien. Una vez notificada la justicia, el cuadro fue asegurado y finalmente quedó bajo la custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Autenticidad y Valor del Cuadro

Los expertos han confirmado no solo la autenticidad de la obra, sino también su notable estado de conservación, a pesar de mostrar algunas roturas. Estimada en un valor de 250,000 euros, esta pieza artística representa un capítulo oscuro de la historia del arte.

Más que un Retrato

Inicialmente se creía que la dama retratada era la condesa Colleoni, sin embargo, investigaciones recientes han indicado que no hay evidencia concluyente al respecto. La pintura se destaca por su detallada representación de vestimentas, un distintivo del estilo de Ceruti, que pone énfasis en retratar a personas de manera realista.

Un Caso en Desarrollo

A medida que avanza la investigación, el foco se centra en cómo este valioso cuadro llegó a Mar del Plata. La pareja Kadgien/Cortegoso está siendo investigada por posible encubrimiento, dado que el origen de la obra está relacionado con delitos de lesa humanidad.

Con este descubrimiento, la historia del arte no solo recupera una pieza perdida, sino que también nos recuerda los oscuros capítulos de la historia de Europa y sus implicaciones en el presente.