EE.UU. cierra negociaciones con Dinamarca y Groenlandia sobre demandas de Trump

Las recientes negociaciones en Washington sobre Groenlandia han culminado tras casi una hora de pláticas, generando gran expectativa en el ámbito internacional. La administración de Joe Biden enfrenta un desafío diplomático complicado ante las demandas de Donald Trump.

Un Encuentro que Prometía Tensión

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio lideraron las conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia en un clima de incertidumbre. Muchos observadores temieron que estas charlas se convirtieran en un intento de presionar a Dinamarca para que cediera el territorio bajo el apremio económico y militar de EE. UU.

Demandas de Trump sobre Groenlandia

Previo a las discusiones, Trump enfatizó que ver a Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, bajo el control de otra nación sería “inaceptable”. El presidente subrayó la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de EE. UU., sugiriendo que su control fortalecería la defensiva de la OTAN.

Trump desembarcando de Air Force One, subrayando la importancia de Groenlandia para el país. Fotografía: Luis M Alvarez/AP

Costo y Viabilidad de la Toma de Control

Informes especializados indican que la adquisición de Groenlandia podría provocar un coste de hasta 700 mil millones de dólares. Funcionarios europeos han minimizado la posibilidad de que se efectúe un ataque estadounidense directo para apoderarse de la isla.

La Reacción Danesa y Europea

Ante los acontecimientos, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció un aumento en la presencia militar danesa en Groenlandia. También indicó que la posibilidad de un ataque militar por parte de EE. UU. es “altamente hipotética”.

Uso de Redes Sociales como Estrategia

Durante las negociaciones, la Casa Blanca disparó una ofensiva en redes sociales mostrando una imagen que ilustraba la carrera entre dos trineos, insinuando que Groenlandia está en la encrucijada entre EE. UU. y potencias como Rusia y China. Trump, en un ataque verbal, había descalificado previamente la defensa danesa como insuficiente.

Apoyo Internacional a Dinamarca

La situación ha atraído el respaldo de varios líderes de la UE que defendieron la integridad territorial de Dinamarca. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reafirmó que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que es crucial respetar sus deseos.

Advertencias de Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, también añadió que las implicaciones de un cambio en la soberanía de un país aliado de la UE serían “sin precedentes”, prometiendo solidaridad con Dinamarca en este asunto.

El Futuro de Groenlandia en la Diplomacia

Ambos ministros daneses tienen la tarea de buscar un camino pacífico que satisfaga las exigencias de EE. UU. mientras evitan un enfrentamiento diplomático que podría marginarlos. Analistas creen que el objetivo final es encontrar un término medio que reduzca la retórica agresiva del presidente Trump.

La Perspectiva de Groenlandia

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, afirmó que la isla no será gobernada ni dominada por Washington. Si se tratara de elegir entre EE. UU. y Dinamarca, el pueblo groenlandés prefiere la lealtad hacia Dinamarca, la OTAN y la UE, buscando un diálogo pacífico y cooperación.

Opinión Pública en EE. UU.

Una reciente encuesta refleja que solo el 17% de los estadounidenses aprueban los esfuerzos de Trump para tomar Groenlandia. La mayoría se opone a la utilización de fuerza militar para la anexión, con solo un mínimo porcentaje apoyando dicha acción.