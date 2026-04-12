Descubren ciudad llena de tesoros de 2000 años durante construcción de autopista

El descubrimiento de una antigua ciudad celta en República Checa está revolucionando el conocimiento sobre las civilizaciones que habitaron Europa hace más de dos mil años, al revelar una riqueza inesperada en oro y joyas.

El hallazgo tuvo lugar cerca de Hradec Králové, durante trabajos de preparación para la autovía D35. Un equipo de arqueólogos encontró vestigios de una ciudad celta impresionante, que estaba oculta bajo la tierra durante siglos.

Descubrimientos destacados en Hradec Králové Rudolf_Prchlik – Shutterstock

Un Asentamiento Comercial de la Edad del Hierro

Liderados por el Museo de Bohemia Oriental y la Universidad de Hradec Králové, los investigadores descubrieron que este no era un simple asentamiento, sino una ciudad comercial de 25 hectáreas que exhibe una riqueza arqueológica notable.

Artefactos de gran valor descubiertos durante las excavaciones Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové

Descubrimientos Significativos en el Sitio

Los arqueólogos hallaron cientos de monedas celtas de oro y plata, moldes para su acuñación, además de restos de viviendas, talleres y santuarios. En total, fueron más de 22.000 restos arqueológicos, incluyendo broches, brazaletes, cuentas de vidrio, piezas metálicas de cinturones y una impresionante colección de joyas.

Un Punto Clave en la Ruta del Ámbar

Este descubrimiento resalta la importancia del asentamiento en la ruta del ámbar, una red comercial crucial que conectaba el Mar Báltico con el Mediterráneo en los siglos anteriores a la llegada de los romanos.

Más de 22,000 hallazgos arqueológicos en el sitio Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové

Un Enclave Arqueológico Excepcional

Uno de los aspectos más notables de este hallazgo es que el lugar se mantuvo intacto por siglos, sin alteraciones provocadas por la agricultura o saqueos, lo que aumenta su valor para la arqueología. El museo lo calificó como “un enclave sin parangón en Bohemia” debido a la riqueza de materiales y su inmejorable estado de conservación.

Importancia para la Comprensión Histórica

El arqueólogo Tomáš Mangel comentó sobre cómo este yacimiento permite una mejor comprensión de la organización de los asentamientos entre los siglos III e I a.C. Resaltó que el sitio funcionaba como un nodo logístico para el transporte y la redistribución de materias primas y productos de lujo.

“La presencia de ámbar y cerámica de lujo indica que iba más allá de un simple pueblo rural, claramente integrado en la ruta comercial del ámbar”, agregó Mangel.

Un Legado Cultural Celta

El museo considera que el sitio es un ejemplo importante de la cultura celta de La Tène, con un legado que aún influye en la identidad regional. Además, planean ofrecer al público un primer vistazo a los fascinantes elementos hallados.