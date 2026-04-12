Benín celebra elecciones presidenciales cuatro meses tras un fallido golpe de Estado

Este domingo, Benin se prepara para unas elecciones presidenciales que parecen más un ritual de coronación que una verdadera competencia política, a solo cuatro meses de un fallido intento de golpe.

Con Patrice Talon, el actual presidente en funciones desde 2016, fuera de la carrera, el foco está en Romuald Wadagni, el ministro de Finanzas y candidato preferido del oficialismo, quien se ha presentado sin una primaria formal.

Cambio Generacional en la Lideranza

Wadagni, de 49 años, podría convertirse en uno de los líderes más jóvenes del continente, asumiendo el poder en un contexto donde la media de edad de los presidentes en África es de 65 años. Esta elección se dará tras una modificación constitucional que permite un mandato de siete años, en contraposición a los anteriores cinco.

Un contexto político controvertido

La trayectoria de Wadagni como tecnócrata en Estados Unidos lo posiciona como el impulsor de la estabilidad fiscal en el país. Ha prometido educación gratuita y creación de empleo, propuestas que resuenan en una nación donde más de la mitad de la población es joven.

Sombras sobre el proceso electoral

Sin embargo, la llegada de Wadagni a la candidatura no ha estado exenta de críticas. Se menciona que otros posibles candidatos fueron «desechados» de manera sistemática para allanar el camino hacia su nominación. A la par, la represión a la disidencia política ha sido evidente con el cierre de medios de comunicación críticos y la detención de periodistas.

Un panorama de incertidumbre

A raíz del descontento social, un intento de golpe de Estado tuvo lugar en diciembre, influenciado por un aumento de ataques yihadistas en las fronteras. La situación de los derechos humanos también se ha deteriorado, especialmente para mujeres y grupos marginalizados, según denunciaron organismos internacionales.

Un desafío para la oposición

La única figura de oposición significativa, Paul Hounkpè, exministro de Cultura, es visto como un candidato «de relleno» tras llegar a un acuerdo con el oficialismo, mientras el partido principal de oposición, los Demócratas, no presentará candidatos, lamentando la exclusión sistemática que han sufrido.

Con una participación electoral del 36% en los recientes comicios legislativos, el temor es que la apatía se repita este fin de semana. Una jornada electoral que podría definir el futuro democrático de Benin en un contexto de desafíos constantes.