Controversia en Mar del Plata: Cubre con pintura el mural «30 mil motivos» de un destacado artista local

Indignación en Mar del Plata: El mural de homenaje a los desaparecidos cubierto de pintura blanca

La comunidad marplatense vive momentos de fuerte conmoción tras la incomprensible acción de cubrir el mural "30 mil motivos", homenaje a las víctimas de la última dictadura militar, creado por el artista Osmar Freites.

La emblemática obra, que se encontraba en la calle 25 de Mayo al 3100, fue completamente tapada con pintura blanca, generando un gran descontento entre artistas y ciudadanos que responsabilizan al Municipio de este acto de vandalismo.

Reacciones ante el hecho

La noticia del ataque artístico se esparció rápidamente a través de las redes sociales, provocando intensos debates entre los marplatenses. La concejal Melisa Centurión, de Acción Marplatense, expresó su indignación a través de un extenso post en la plataforma X, calificando el evento como un «hecho vandálico insólito».

Críticas al Municipio

Centurión no dudó en apuntar directamente a las autoridades locales: “Que sectores alineados ideológicamente con el gobierno nacional ocupen responsabilidades de gestión no los habilita a cometer atropellos contra la memoria”, afirmó, criticando la falta de respeto hacia un símbolo de la memoria colectiva. La concejal catalogó la decisión de cubrir el mural como «provocativa» y señaló que esta acción representa «un avance contra el patrimonio cultural de la ciudad».

Acciones a seguir

En respuesta a esta situación, Centurión anunció que presentará un proyecto para investigar lo sucedido y solicitará la colaboración de organismos de derechos humanos para restaurar la obra. “El lunes a primera hora presentaremos una iniciativa para investigar la posible comisión de delitos e infracciones referentes a este hecho vandálico”, indicó. Asimismo, pidió disculpas públicas a la familia del artista y a las organizaciones de derechos humanos, destacando la necesidad de reconocer y respetar la historia del país: “No vamos a permitir que la grosería brutal de la ignorancia negacionista intente ‘blanquear’ la historia trágica de los argentinos”, concluyó.

Respuesta del Municipio

Desde el ente municipal, se argumentó que ellos no estaban involucrados en la desaparición del mural, aclarando que la pared pertenece a una propiedad privada. “La pared donde estaba el mural es de una vivienda particular”, explicó un alto funcionario, quien prefirió permanecer en el anonimato. El funcionario añadió que la dueña de la propiedad había solicitado reparaciones y había dado su consentimiento para la creación del mural, lo que generó confusión entre las autoridades y la comunidad artística.

La memoria de Osmar Freites