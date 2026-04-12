PAMI: Riesgos y Contraindicaciones de la Vacuna Antigripal

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha dado inicio a la campaña de vacunación antigripal con un enfoque claro en los grupos más vulnerables. Conoce quiénes califican para recibir la vacuna y por qué es tan importante.

PAMI ha hecho público el listado detallado que indica las condiciones de salud consideradas factores de riesgo para acceder a la vacuna antigripal. Este importante anuncio se realizó el 10 de abril, justo a tiempo para la temporada invernal.

Grupos Prioritarios para la Vacunación

Entre los afectados que tienen prioridad se encuentran aquellos con enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, enfisema, fibrosis quística, así como personas con displasia broncopulmonar y asma severa. Esta medida busca prevenir consecuencias graves relacionadas con la gripe.

Además, se incluyen en la lista los pacientes con afecciones cardíacas, tales como insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias y valvulopatías. Esto es crucial para quienes ya enfrentan desafíos de salud delicados.

Inmunodeficiencias y Enfermedades Crónicas

PAMI ha ampliado su criterio para incluir a personas con inmunodeficiencias, ya sean congénitas o adquiridas, así como a quienes están en tratamientos inmunosupresores, incluyendo aquellos con VIH/sida. Este aspecto es vital a la hora de mitigar el impacto del virus de la gripe.

Entre otros, se destaca también a los pacientes con desnutrición grave y enfermedades oncohematológicas. Quienes se encuentren en tratamiento oncológico o hayan tenido tumores de órganos sólidos en los últimos seis meses también están cubiertos.

Otras Condiciones de Riesgo

El programa contempla a quienes padecen obesidad mórbida, diabetes o insuficiencia renal crónica. Estos factores incrementan notablemente el riesgo y es esencial garantizar el acceso a la inmunización.

Asimismo, se prioriza a convivientes de pacientes con enfermedades oncológicas y a los recién nacidos prematuros que pesen menos de 1.500 gramos.

Seguridad y Contraindicaciones

PAMI ha señalado que la única contraindicación para la vacunación es tener una alergia a alguno de los componentes de la vacuna o haber experimentado reacciones alérgicas en dosis anteriores. Esto asegura que los beneficiarios estén protegidos de posibles efectos adversos.

Los afiliados interesados pueden obtener más información sobre la campaña a través de «PAMI Escucha» al llamar al 138. La elegibilidad para la vacuna es evaluada cuidadosamente, basándose en criterios médicos establecidos.