La CGT se Une a la UTEP para Combatir Desafíos Laborales

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se preparan para organizarse y salir a las calles en apoyo a los sectores más vulnerables, marcando un claro desafío a la administración actual.

A medida que avanza el año, distintos movimientos que se oponen a Javier Milei están comenzando a dialogar sobre sus intereses comunes. En este contexto, la CGT ha anunciado una movilización a Plaza de Mayo en conmemoración del Día del Trabajador, el próximo 30 de abril. Este evento contará con el apoyo de sectores críticos de la Iglesia y de la UTEP, a la vez que busca fortalecer su presencia ante el gobierno.

Reunión Clave de la UTEP con la CGT

La semana entrante, la cúpula de UTEP, liderada por Alejandro “Peluca” Gramajo, se reunirá con el triunvirato de la CGT en la calle Azopardo. En este encuentro, se ratificará la participación de la UTEP en la marcha a Plaza de Mayo y se abordarán las políticas económicas actuales que afectan a los trabajadores.

Impacto de las Políticas Económicas

Durante la movilización, se ofrecerá un análisis detallado sobre el impacto social de las decisiones económicas del gobierno, especialmente la suspensión del programa Volver al Trabajo. Este tema es crucial para la UTEP, que ha estado en primera línea de protestas, incluyendo cortes de ruta la semana pasada.

Coaliciones Contra el Oficialismo

Detrás de la UTEP, otros grupos como el Frente Piquetero y Libres del Sur también están al tanto de las actividades contra el gobierno. Además, el Frente de Sindicatos Unidos, que reúne a diversos sindicatos de la CGT y las CTA, ha convocado a un plenario de más de 1.500 delegados el 1° de mayo, donde se debatirá un programa para el movimiento obrero.

Reconstrucción del Espacio Sindical

Desde el FreSU, señalaron que este plenario busca “afianzar y consolidar” un espacio de resistencia en medio de un ajuste económico que impacta tanto en el sector público como en el privado. “La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa a todos”, afirmaron.

Diálogo entre Sectores Industriales y Sindicales

Surge una nueva dinámica al observar que algunos sectores industriales, incluidos algunos vinculados a Techint, han comenzado a entablar diálogo con la CGT. Este intercambio podría culminar en un documento con sugerencias y críticas a la gestión de “La Libertad Avanza”, con un fuerte énfasis en la necesidad de proteger la industria nacional.