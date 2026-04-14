Descubren drogas en vehículo tras accidente de tráfico

Un impactante accidente vehicular en la tarde del lunes dejó a tres personas hospitalizadas en el barrio Ceferino Namuncurá. La intervención policial revela un hallazgo inquietante relacionado con estupefacientes.

En la intersección de Rivadavia e Islas Malvinas, un choque entre un Fiat Cronos y un Renault Sandero generó un despliegue de emergencias. Dos adultos y un menor fueron trasladados al hospital debido a las lesiones sufridas en el accidente.

El operativo de emergencia y el hallazgo sospechoso

Durante el auxilio a la conductora del Renault Sandero, las autoridades encontraron una bolsa con una sustancia verdosa que despertó sospechas sobre un posible contenido ilegal. Ante esto, se solicitó la intervención de la Brigada de Drogas Peligrosas de Chubut.

Autorización y protocolo de requisa

Las autoridades aguardaron la orden del Juzgado Federal para proceder con la requisa del vehículo, a fin de asegurar la sustancia encontrada y llevar a cabo el procedimiento de acuerdo al protocolo establecido, con la presencia de testigos civiles.

Atención médica para los involucrados

La conductora del Renault Sandero fue llevada de inmediato al Hospital Regional, al igual que el conductor del Fiat y su hijo de corta edad que también resultaron afectados en el accidente.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad local, tanto por la gravedad del choque como por las circunstancias que rodean el hallazgo de la sustancia sospechosa.