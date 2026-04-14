Canary Capital intensifica su estrategia cripto lanzando un ETF de PEPE

La firma de inversión Canary Capital Group ha dado un paso audaz al solicitar la creación de un ETF basado en la popular memecoin PEPE, buscando atraer a los inversores al mundo de las criptomonedas de una manera innovadora.

Canary Capital Group, reconocida en el sector, ha presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una solicitud para lanzar el Canary PEPE ETF. Este fondo tiene como objetivo replicar el precio de la criptomoneda PEPE mediante la posesión directa del activo y seguirá el modelo de ETFs al contado.

Facilitando el Acceso a PEPE

Con este nuevo ETF, los inversores podrán acceder a PEPE sin necesidad de adquirirlo directamente en las plataformas de intercambio. El fondo emitirá y rescatará participaciones en bloques de 10.000 unidades, una práctica estándar en este tipo de productos financieros.

A pesar de la iniciativa, la documentación actual no especifica el mercado donde se cotizará el fondo, el índice de referencia para su precio, ni el custodio del activo digital.

Un Movimiento Estratégico en el Mercado Cripto

Canary Capital, con experiencia previa en el ámbito de las memecoins, ha presentado solicitudes de ETF similares para otros tokens, incluyendo Mog Coin, Pudgy Penguins y Axelar. Esta estrategia pone de manifiesto su enfoque en criptomonedas menos convencionales.

En Estados Unidos, actualmente Dogecoin es la única memecoin con ETF activo, mientras que gestoras como Grayscale, 21Shares y Bitwise operan en mercados como el NYSE y el Nasdaq.

Impacto en el Mercado y Perspectivas Futuras

A pesar del lanzamiento del ETF, el interés de los inversores en estos fondos ha sido moderado, reflejado en las bajas entradas de capital en comparación con otros ETFs de criptomonedas. Además, el anuncio no impulsó el precio de PEPE, que experimentó una caída cercana al 5%, negociándose en torno a los u$s0.0000035.