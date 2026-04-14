Macri y el PRO: ‘Somos más que solo el presente’

En una muestra de fuerza política, el PRO celebró su cena anual en La Rural, congregando a destacados líderes y enviando mensajes claros sobre su papel en el futuro de Argentina.

Una Noche de Protagonismo en La Rural

Este lunes por la noche, el PRO llevó a cabo su esperada cena anual organizada por la Fundación Pensar, destacando la presencia de figuras clave como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri. El evento reunió a casi 500 asistentes, reafirmando su compromiso de ser un actor central en la arena política nacional.

Demandas Internas y Críticas al Gobierno

Las discusiones en la cena también giraron en torno a la situación del gobierno actual. Un punto de consenso entre los líderes del PRO es la necesidad de que el presidente Javier Milei evalúe la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de crecientes escándalos relacionados con su patrimonio no declarado.

Discursos Inspiradores y Visión de Futuro

Durante el evento, Macri enfatizó la importancia de dejar atrás la improvisación, afirmando: “La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones”. Por su parte, Vidal ofreció un discurso enérgico, subrayando el objetivo del PRO de ser “mucho más que presente” y su compromiso con el futuro del país.

Refuerzo de Compromisos Locales

Jorge Macri, en su intervención, resaltó su enfoque en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Afirmó que no se detendrán en su camino hacia un futuro ordenado y prometió mantener el estilo de vida de libertad y convivencia que caracteriza a su gestión.

Innovación y Tecnología como Eje de Debate

El evento también abordó la relevancia de la tecnología en el desarrollo ciudadano, con la participación de expertos en inteligencia artificial. Macri y Santiago Siri discutieron sobre la necesidad de regular estas innovaciones como parte de un futuro responsable.

Representación Política en Aumento

El encuentro no solo convocó a los líderes del PRO, sino que también contó con la asistencia de varios legisladores nacionales, consolidando aún más la representación política de la fuerza en el actual panorama argentino.