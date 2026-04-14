Miguel Ponce advierte: “Estamos al límite para contener el conflicto”

La situación en el Estrecho de Ormuz vive momentos críticos después de las recientes declaraciones de Donald Trump, lo que ha desatado alarmas en los mercados y ha avivado preocupaciones a nivel internacional.

El experto en comercio exterior Miguel Ponce analizó el clima actual desde Washington, señalando que el discurso de Trump refleja una profunda ambivalencia que podría complicar aún más la crisis. “Se lo notaba como muy contradictorio, primero asegurando su posición y luego reconociendo tensiones que no logra resolver”, manifestó.

Un Conflicto Imparable

Ponce describe la estrategia estadounidense como más una aventura sin red que un plan sólido: “Lo que plantea Trump hoy con este nuevo bloqueo carece de previsión”, advirtió. La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial, afecta no solo a la geopolítica, sino que también amenaza la economía global, dado que la región representa aproximadamente el 30% del flujo mundial de petróleo.

“No se puede estrangular el suministro de energía sin afectar a la economía global”, enfatizó Ponce, señalando que Irán podría intensificar su postura y potencialmente bloquear otras rutas clave, lo que incrementaría el riesgo de un colapso comercial a gran escala.

Consecuencias Económicas Globales

El análisis de Ponce plantea un escenario alarmante donde la crisis pasa de ser un problema regional a una amenaza global. Aumentos en costos logísticos, un alza en seguros y una atmósfera de incertidumbre ya están teniendo efectos palpables en los mercados.

“Estamos ante un colapso en la capacidad de gestionar el conflicto”, indicó Ponce, reflejando la incapacidad de las potencias para controlar la escalada actual.

Además, el mercado comienza a reaccionar ante estos riesgos: inflación, posibles recesiones y tensiones internas en Estados Unidos se unen a un impacto severo en Europa y otras economías.

De este modo, Ponce sostiene que Trump podría estar buscando una salida política que le permita zafarse de la situación sin asumir demasiados costos. Aun así, señaló que las dinámicas actuales podrían llevarnos hacia una crisis más aguda: “No estamos acercándonos al final de un conflicto; estamos llegando al límite de nuestra capacidad para contenerlo”.