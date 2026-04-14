Prohibieron la venta de un lote de perfume por fallas en su producción

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado medidas drásticas al suspender la comercialización de un perfume debido a serias irregularidades en su producción. Los detalles inquietantes han llevado a la agencia a proteger a los consumidores.

La ANMAT prohibió el uso y distribución del lote 1469 del perfume «Extracto de Perfume Thone» de la marca Leduft, tras detectar desvíos en la calidad y presuntas acciones fraudulentas relacionadas con su registro. La Disposición 1859/2026, firmada por el director del organismo, Luis Fontana, fue publicada en el Boletín Oficial.

Desvíos en la Calidad del Producto

La alerta se encendió tras recibir reportes de la “presencia de partículas extrañas” en el perfume, lo cual llevó a un profundo análisis por parte del área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. El laboratorio asociado, San José de Mancusso Hernán Leonardo, aseguró no haber participado en la elaboración del lote, lo que levantó aún más sospechas sobre la transparencia del producto.

Irregularidades en el Registro

Al investigar, la ANMAT encontró que el producto contaba con registro, asociado a un establecimiento que, según el laboratorio, no había fabricado el lote en cuestión. Esto sugiere una usurpación del legajo sanitario, ya que el nombre del laboratorio figuraba en el etiquetado del perfume.

El Origen del Problema

Grupo Leduft S.A., responsable de la inscripción del producto, informó que el lote fue creado en un contexto inicial y experimental en instalaciones no autorizadas. Esto implica que algunas unidades se distribuyeron antes de cumplir con las normativas adecuadas, generando dudas sobre su composición y condiciones de fabricación.

Consecuencias de la Prohibición

La ANMAT subrayó que no se puede garantizar la seguridad ni la eficacia del lote afectado. Por ello, se ordenó la inmediata prohibición de su uso y venta en todo el país, así como el retiro de todas las unidades del mercado. La empresa deberá presentar documentación que respalde el recupero.

Instrucción de un Sumario Sanitario

Simultáneamente, la ANMAT instruyó un sumario sanitario a Grupo Leduft S.A. por el potencial incumplimiento de diversas regulaciones, buscando así salvaguardar la salud de los consumidores ante este preocupante panorama.