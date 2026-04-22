Descubren en la Patagonia un ‘abuelo lagarto’ que desafía la historia de los dinosaurios

Un Pequeño Lagarto del Cretácico Revoluciona el Conocimiento Paleontológico en Argentina

Un nuevo hallazgo en la Patagonia desafía nuestras concepciones sobre los reptiles del pasado. El Paleoteius lakui, un pequeño lagarto de apenas 15 centímetros, revela detalles asombrosos sobre la evolución de estos animales en el Cretácico tardío.

El equipo de científicos, compuesto por expertos del CONICET y varias instituciones internacionales, ha presentado sus descubrimientos en la revista Scientific Reports. Este fósil representa el lagarto más completo encontrado en Sudamérica de esa época, lo que lo convierte en un tesoro para la investigación paleontológica.

Un Fósil Sin Precedentes

A diferencia de otros registros fragmentarios, el *Paleoteius lakui* conserva partes esenciales de su estructura, incluidos el cráneo, vértebras y huesos de sus extremidades. Esta excepcional conservación ha permitido a los investigadores realizar un análisis anatómico detallado, algo sin precedentes hasta ahora.

Características Únicas del *Paleoteius*

Federico Agnolín, principal autor del estudio, destacó que la anatomía de este lagarto es sorprendentemente inusual. Su mandíbula delgada se contrasta con un cráneo ricamente ornamentado, adornado con tubérculos únicos que nunca antes se habían observado en lagartos de esta era.

Un Vínculo Con el Pasado

El nombre *Paleoteius lakui* evoca el término griego «paleo» (antiguo) y «teyú», una palabra guaraní para lagarto. “Lakui”, que significa «abuelo» en mapuche, subraya su posición en la historia evolutiva de los reptiles. Este descubrimiento se realizó en la Formación Allen en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua.

Un Pequeño Depredador

Según los científicos, el *Paleoteius* era un reptil pequeño, de poco más de 15 centímetros, con dentadura especializada que podría haber estado adaptada para cazar insectos. Su cráneo ornamentado y quijadas pobladas de delicados dientes simples sugieren un estilo de vida bien determinado.

Tecnología Avanzada al Servicio de la Paleontología

El análisis del fósil fue posible gracias a tecnologías avanzadas que permitieron explorar su anatomía sin comprometer los restos. La microtomografía computada fue clave para reconstruir digitalmente su anatomía interna con una resolución inigualable.

Colaboración Internacional

Este esfuerzo de investigación no solo involucró al equipo del LACEV, sino que también contó con la participación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y expertos de la Universidad de Frankfurt, Alemania.

Contribución al Registro Fósil