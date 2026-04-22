Las bolsas suben, pero el petróleo se mantiene en alerta por tregua incierta con Irán

Este miércoles, los mercados globales muestran signos de recuperación, impulsados por un aumento en los futuros de Wall Street y un dólar que se debilita. Sin embargo, la tensión persiste en el Medio Oriente, con el petróleo enfrentando nuevas inquietudes.

Los futuros del Brent incrementaron un 0,7%, alcanzando los US$ 99,15 por barril, mientras que el West Texas Intermediate registró un avance similar, llegando a US$ 90,2. Por su parte, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 0,5% y 0,7% respectivamente, sugiriendo que algunos inversores creen que la tensión bélica podría haber alcanzado su punto máximo, aunque los riesgos siguen latentes.

Tensión en el Estrecho de Ormuz: Un Factor Crítico

El Estrecho de Ormuz se mantiene como la principal preocupación para los inversores. A pesar de que las bolsas están recuperando terreno, el paso marítimo sigue siendo vital para evaluar la estabilidad financiera. Informes de disparos contra barcos comerciales evidencian que la paz aún es frágil y cualquier alteración podría hacer escalar los precios del crudo.

Además, el dólar, que había actuado como refugio en marzo, ha retrocedido un 1,5% en abril, después de un aumento del 2,3% el mes anterior. Este cambio indica que algunos operadores del mercado creen que se ha superado la etapa más complicada, aunque las preocupaciones aún persisten.

Inflación y Tasas: Nuevos Desafíos en el Horizonte

El aumento de precios energéticos plantea un nuevo desafío relacionado con la inflación y la política monetaria. Aunque el precio del petróleo ha disminuido desde sus picos en marzo, todavía se encuentra por encima de los niveles anteriores al conflicto, lo que genera temores de que la inflación pueda ser un obstáculo en los esfuerzos por estabilizar las tasas de interés.

En este contexto, la atención está centrada en las declaraciones del candidato a la Reserva Federal, Kevin Warsh. Durante su exposición ante el Senado de EE.UU., enfatizó su intención de actuar de manera independiente y no ceder ante presiones políticas para reducir las tasas.

Con una situación aún incierta en Medio Oriente, el entorno financiero global se verá influenciado por el precio del petróleo y las decisiones de la Reserva Federal. La combinación de altos precios del crudo con un endurecimiento de las políticas monetarias podría complicar aún más la situación para los mercados emergentes, incluida Argentina.