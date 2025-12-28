Descubren espada sostenida por una mano misteriosa

A los 90 años, Dave Derby ha logrado lo que muchos soñadores de la detección de metales anhelan: un hallazgo que puede cambiar la historia. ¡Y no solo uno, sino dos inolvidables descubrimientos!

Un Legado de Hallazgos Notables

La trayectoria de Derby como detector de metales comenzó en 1964, cuando ayudaba a su padre en el jardín y se topó con una moneda georgiana. Desde entonces, su pasión por encontrar tesoros ocultos no ha hecho más que crecer.

Descubrimientos Históricos

En 1996, Derby desenterró una impresionante villa romana en Whitehall Farm, cerca de Northampton, que data de los siglos III y IV. Este extenso complejo incluía mosaicos, termas y viviendas circulares, revelando un rico patrimonio histórico.

Un Cementerio Anglosajón Desenterrado

Su segundo gran descubrimiento fue un cementerio anglosajón, que ha permitido a expertos estudiar la historia militar y familiar de la región. Bajo la guía del arqueólogo Stephen Young, el hallazgo se transformó en un proyecto de arqueología comunitaria que atrajo a numerosos voluntarios.

La Pasión por la Arqueología

Derby disfruta cada momento de su búsqueda, sintiendo una conexión especial con cada objeto encontrado. “Al sostener un artefacto, te imaginas la vida de su antiguo propietario”, reflexiona con nostalgia y entusiasmo.

Historias Tras Cada Hallazgo

Uno de sus descubrimientos más emocionantes fue un colgante de oro y piedras preciosas del siglo VII, que actualmente es apreciado por la esposa del terrateniente. La historia detrás de cada artículo es lo que más le fascina.

Un Trabajo en Equipo con Su Hijo

Ahora, Derby comparte su pasión con su hijo, Peter, quien se unió a su padre en esta fascinante aventura de exploración. «Nos sentimos como viajeros en el tiempo», dice Peter, quien ha aprendido a apreciar el contexto histórico de cada hallazgo.

El Valor de la Detección de Metales

La comunidad de la detección de metales se enriquece con sus aportes, y todos los hallazgos de oro y plata de más de 300 años son reportados a las autoridades locales. Esta práctica no solo respeta la historia, sino que también promueve la preservación y estudio de los tesoros del pasado.

Mirando al Futuro

A medida que continúa su búsqueda, Derby se mantiene motivado y ansioso por descubrir más sobre la historia de su tierra. “Es una de las aficiones más fantásticas que he tenido”, concluye, con la esperanza de seguir encontrando tesoros que narren la rica historia de su región.