Prisión preventiva para Jesús Alberto “N”, excolaborador de García Luna por desvío de recursos

La Fiscalía General de la República ha dictado prisión preventiva a Jesús Alberto "N", ex colaborador del polémico Genaro García Luna, en el marco de una investigación por desvíos de recursos públicos.

La Fiscalía ha revelado que Jesús Alberto “N” está acusado de simular contratos que permitieron canalizar fondos hacia empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad, quien ya enfrenta condenas en Estados Unidos por narcotráfico.

Cargos Graves y Audiencia Judicial

Durante la audiencia, se le imputaron serios delitos, incluyendo operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Su defensa solicitó duplicidad de términos constitucionales, lo que llevó al juez a ordenar prisión preventiva.

Antecedentes de la Investigación

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha detallado que los delitos se habrían comulgado entre 2013 y 2015, periodo en el que Jesús Alberto «N» supuestamente llevó a cabo la simulación de los contratos.

El acusado permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “El Altiplano”, una cárcel de alta seguridad. Las autoridades lo arrestaron en Cuernavaca en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Vínculos con la Administración Municipal

Antes de su detención, Jesús Alberto se desempeñó como Director General de Tecnologías de Información y Comunicación en el ayuntamiento de Cuernavaca entre 2016 y 2018. Su arresto se produce en un contexto de creciente presión sobre colaboradores de García Luna.

Otros Arrestos Relacionados

En días recientes, también se arrestó a María Vanesa P., quien fue asesora de García Luna, por delitos similares de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO…