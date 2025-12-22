Descubren la celebridad que asistió a la última cena de Rob y Michele Reiner, 48 horas antes de su trágico fallecimiento

Trágica Última Cena: Rob y Michele Reiner Junto a Maria Shriver

En un giro que ha conmocionado a Hollywood, la última cena de la pareja de cineastas Rob Reiner y Michele Reiner se convierte en un recuerdo agridulce, justo dos días antes de su trágico fallecimiento.

Según testimonios de personas cercanas, el 12 de diciembre, los Reiner compartieron una velada íntima en el restaurante Amici, en el exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles, junto a Maria Shriver, exesposa de Arnold Schwarzenegger y amiga de largo tiempo de la familia.

Una Velada Plena de Amistad

El propietario del restaurante, Tancredi DeLuca, relató que la cena estuvo marcada por la calidez y el buen ambiente. Los comensales degustaron especialidades del local, incluido el Sogliola Alla Mugnaia, un lenguado con salsa de limón y alcaparras, acompañado de broccolini, papas asadas y pasta. Nadie presagiaba la tragedia que ocurriría 48 horas más tarde.

Investigación en Marcha

La presencia de Shriver en esa cena ha cobrado relevancia en la investigación sobre el asesinato de los Reiner, cuyos cuerpos fueron encontrados el 14 de diciembre en su hogar, presentando múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades están reconstruyendo los últimos momentos de la pareja, y la exesposa de Schwarzenegger se ha convertido en un foco de interés.

Recuerdos de un Amor Profundo

Tras la conmoción por el asesinato, Maria Shriver utilizó sus redes sociales para expresar su enorme tristeza. En un emotivo mensaje, recordó la profunda amistad que la unía a los Reiner. “Amé mucho a Michele y Rob. Eran de mis mejores amigos. Criamos a nuestros hijos juntos y soñamos juntos. Cenamos la semana pasada y estaban en el mejor momento de sus vidas”, escribió.

Un Legado de Amor y Compromiso

Shriver, de 70 años, también destacó la dedicación de Rob y Michele hacia sus hijos, subrayando el compromiso que tenían como padres. “Siempre quisieron mejorar nuestro país y estaban dispuestos a luchar por ello”, reflexionó, evocando la esencia de la vida que compartieron.

Un Futuro Incierto