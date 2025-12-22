Invierte desde Argentina: Gana un 60% en pesos con la billetera del fundador de ChatGPT

La nueva billetera digital respaldada por Sam Altman, fundador de OpenAI, llega a Argentina ofreciendo tasas de rendimiento imbatibles para depósitos en pesos y dólares. Conoce cómo esta app está cambiando el panorama financiero.

World App, la revolucionaria billetera digital creada por Sam Altman y otros emprendedores del sector fintech, ha llegado a Argentina con una propuesta excepcional: tasas de interés que superan las del sistema financiero tradicional. Esta app no solo permite gestionar dinero, sino que también promete rendimientos de hasta un 16% para dólares y un sorprendente 62% para depósitos en pesos, lo que equivale a un 1,3% y 5,1% mensual, respectivamente.

¿Por Qué Elegir World App?

La diferencia en rentabilidad es notable, ya que la mayoría de las entidades financieras en Argentina ofrecen apenas un 2% anual para depósitos en dólares y un 21% para pesos. World App busca estimular su uso mediante estos atractivos rendimientos y una serie de herramientas innovadoras como World Chat y World ID.

Amplias Herramientas y Funcionalidades

La aplicación incluye opciones transfronterizas para pagos, que permiten a los usuarios utilizar códigos QR para realizar compras de manera sencilla. Los usuarios pueden seleccionar entre diversas opciones de ahorro, como criptomonedas, dólares o acciones, y convertirlos al instante en pesos para pagar sus consumos.

Acceso a Rentabilidades Exclusivas

Para acceder a las tasas más altas, los usuarios deben descargarse la aplicación y registrarse con un World ID. Este registro asegura la autenticidad del usuario, gracias a un sistema de verificación de retina ocular que se realiza físicamente en puntos específicos.

Seguridad y Confianza en el Uso de la App

El World ID, que valida que un usuario es humano, se considera uno de los métodos más seguros frente a la validación facial, eliminando riesgos de fraude y usurpación de identidad. Sam Altman y Alex Blania presentaron esta innovadora herramienta en un evento en San Francisco, destacando su potencial para transformar la interacción en línea.

Un Futuro Brillante

Con casi 40 millones de usuarios en todo el mundo y 20 millones de cuentas verificadas, World App está posicionándose como la billetera digital más utilizada. Tiago Sada, jefe de Producto de Tools for Humanity, señala que World App es un espacio donde se puede ahorrar, invertir y conectar de manera segura, mientras que ofrece experiencias rápidas y útiles en un ecosistema digital centrado en las personas.

Funciones Adicionales para el Usuario Moderno

Además del sistema de pagos eficientes y la gestión de activos digitales, World App ofrece un servicio de mensajería interna, World Chat, que permite realizar transferencias al instante de manera encriptada y directa. Este chat también incluye la posibilidad de enviar y solicitar activos digitales sin comisiones dentro de la aplicación.

Worldcoin (WLD), un token digital gratuito, complementa la experiencia de pago, consolidando a World App como una solución integral para quienes buscan una administración financiera moderna y segura.