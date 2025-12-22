Roblox y Fórmula E se Unen para Ofrecer Experiencias de Carreras Eléctricas

La emocionante fusión entre la Fórmula E y Roblox da vida a «Formula E: Electric Lap», un juego que lleva las carreras eléctricas al mundo digital, diseñado para atrapar a las nuevas generaciones.

Una Experiencia Inmersiva

La colaboración entre Roblox y la Fórmula E promete revolucionar la forma en que los jóvenes interactúan con el automovilismo. «Electric Lap» no solo introduce carreras de monoplazas eléctricos, sino que sumerge a los jugadores en la cultura del automovilismo sostenible.

Corridas Urbanas y Estrategias de Energía

El juego ofrece un entorno virtual que emula los desafíos reales de la Fórmula E, permitiendo a los jugadores gestionar su energía, implementar estrategias y experimentar el famoso «Modo Ataque». La dinámica realista se refleja en circuitos urbanos inspirados en ciudades como Londres, Miami y Tokio.

Conectando con las Nuevas Generaciones

Este nuevo modo de juego busca atraer a los miembros de las generaciones Z y Alpha, brindándoles una plataforma donde puedan disfrutar de la competencia mientras aprenden sobre sostenibilidad y tecnología. Michelle Pérez Barrous, directora general de Feenix Studio, destaca que esta propuesta responde a la creación de afición a través del juego.

Competiciones Emocionantes

Los participantes tendrán la oportunidad de conducir cuatro generaciones de coches de la Fórmula E, desde el emblemático GEN1 hasta el avanzado GEN4. Además, podrán desbloquear personalizaciones y objetos únicos que enriquecerán su experiencia en el juego.

Futuro de la Colaboración

La alianza entre Roblox y la Fórmula E se mantendrá activa, con la introducción constante de nuevos circuitos y contenido interactivo que se alineará con la temporada de carreras del campeonato mundial de 2025/2026.

Un Compromiso con la Sostenibilidad

La Fórmula E se posiciona como líder en innovación dentro del automovilismo, siendo pionera en la movilidad sostenible. Cada competencia ofrece una oportunidad para que los espectadores aprecien carreras en escenarios accesibles mientras se enfrentan a desafíos estratégicos relacionados con la gestión de energía.

Acción y Desempeño

Con velocidades que alcanzan los 100 km/h en menos de dos segundos, los monoplazas de la categoría muestran el futuro del deporte motor, con una parrilla que incluye 11 equipos y 22 pilotos compitiendo por la vanguardia en electrificación.