Francia despliega fuerzas armadas para combatir brote de enfermedad en ganados

El gobierno galo intensifica su lucha contra la propagación del virus de la piel de lumpy, movilizando a sus fuerzas armadas para asegurar la vacunación de ganado en todo el país.

Una Iniciativa Crucial para la Salud Animal

Francia ha decidido desplegar a sus fuerzas armadas con el objetivo de acelerar una campaña nacional de vacunación contra la enfermedad de lumpy skin, la cual ha empezado a afectar diversas regiones del país. Esta acción busca proteger a alrededor de 750,000 animales en un momento crítico para los agricultores y los servicios veterinarios.

Respuesta Rápida del Gobierno

La medida se implementa tras una solicitud del Primer Ministro, Sebastien Lecornu, quien pidió reforzar los esfuerzos de los civiles en la lucha contra esta enfermedad, que pone en jaque la industria ganadera local.

Colaboración entre Fuerzas Armadas y Agricultores

Desde el 20 de diciembre, el Servicio Sanitario de las Fuerzas Armadas ha estado trabajando en conjunto con agencias estatales y agricultores de las áreas más afectadas. Esta colaboración se ha convertido en un pilar fundamental para contener la propagación del virus y asegurar la salud del ganado.

Progreso en la Vacunación

Los resultados han sido alentadores; casi la mitad del ganado en Ariege ya ha sido vacunado, y se ha superado el 70% de cobertura en Aude, alcanzando una inmunización total en los Pirineos Orientales. Este progreso resalta la efectividad de la movilización y la cooperación entre diferentes sectores en la lucha contra esta crisis sanitaria.