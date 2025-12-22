El Renacer del Tango: La Historia de un Hombre Apasionado

Claudio Segovia, un pilar del arte escénico argentino y creador de la emblemática obra "Tango argentino", falleció a los 92 años, marcando el cierre de una era dorada para el teatro y la danza.

Segovia, nacido en 1933, fue uno de los co-creadores de «Tango argentino» junto a Héctor Orezzoli, un espectáculo que transformó el panorama cultural y alcanzó proyección internacional desde su estreno en 1983. Esta obra no solo conquistó a los argentinos, sino que también brilló en escenarios de Broadway, cosechando múltiples premios Tony y elevando el reconocimiento del tango a nuevas alturas.

Un Trayecto Inspirador en el Mundo del Espectáculo

Su carrera despegó a finales de los años 60 en Buenos Aires, donde comenzó a forjar una reputación en Europa y Latinoamérica. Durante la década de 1970, con una vasta experiencia como director y escenógrafo, se propuso crear una revista de tango entendida como un «fenómeno teatral», ahondando en la esencia auténtica de sus intérpretes.

El Desafío de Hacer Realidad su Visión

A pesar de sus esfuerzos, Segovia enfrentó una dura resistencia en Buenos Aires, donde no logró captar el interés de productores ni funcionarios durante diez años. Sin embargo, el director Jorge Lavelli vio su potencial y presentó su propuesta al Festival de Otoño de París, lo que inició un viaje espectacular.

Un Elenco de Estrellas

El elenco de «Tango argentino» incluyó a figuras de renombre como Juan Carlos Copes y María Nieves, quienes aportaron su vasta experiencia en danza. Otros, como Virulazo y Elvira, provenientes de los cabarets, sumaron su talento al espectáculo, enriqueciendo su diversidad y autenticidad.

Un Estreno Triunfal en París

El éxito del estreno en el Teatro de Châtelet el 11 de noviembre de 1983 fue abrumador. La noche del debut, se aseguraron contratos para giras en Europa y Nueva York, catapultando al tango a un estatus global y revitalizándolo en su tierra natal.

Reconocimientos y Legado

El 5 de diciembre, Segovia recibió el reconocimiento como ciudadano ilustre de Buenos Aires, reafirmando su profundo amor por su ciudad y su inigualable legado artístico. «Siempre volví aquí, y el amor que siento por Buenos Aires fructificó en ‘Tango argentino'», comentó emocionado.

En 2011, fue honrado por la Cámara de Diputados por su destacada trayectoria. Además de «Tango argentino», su carrera abarcó un amplio repertorio que incluyó obras como Flamenco puro, Black and Blue, Noche tropical y Brasil brasileiro, que celebraron diversas tradiciones musicales a nivel global.