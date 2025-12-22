Paredes Inaugura Nuevo Edificio Municipal: “Tanti Despierta y Avanza”

En un evento lleno de simbolismo y comunidad, el intendente Emiliano Paredes lideró la reintegración a la ciudadanía de un edificio histórico que representa los valores de unidad y compromiso social de Tanti.

Un Momento de Recuerdo y Renovación

El intendente Emiliano Paredes, en un emotivo discurso, destacó la importancia de la memoria y la identidad en la recuperación de un edificio que perteneció a una histórica cooperativa de la localidad. “Este es un logro de la gente de Tanti”, afirmó, enfatizando la necesidad de dejar de lado los nombres propios y enfocarse en el esfuerzo colectivo.

Responsabilidad y Unidad: Pilares del Crecimiento

Paredes subrayó que, aunque el municipio tiene la responsabilidad de gobernar, la sostenibilidad de cualquier proyecto radica en la organización y la unidad de la comunidad. Recordó el grave peligro del abandono institucional y cómo eso llevó a la pérdida de patrimonio, lo que obligó a la ciudad a «comprar por segunda vez lo que ya era de los vecinos».

Un Edificio para el Futuro

El nuevo espacio no solo revive la identidad del pueblo, sino que también impulsará la economía local al generar empleo. Paredes expresó su orgullo por el trabajo conjunto de electricistas, arquitectos y empresas de la zona. “Tanti está despertando”, dijo, ya que la comunidad se unió para construir un Estado más presente y eficiente.

Proyectos en Marcha

Durante su intervención, el intendente también hizo hincapié en los diversos proyectos en desarrollo, como la construcción de polideportivos en varios barrios y la ampliación de la oferta educativa en colaboración con la Universidad Raúl Alfonsín. “Estamos a punto de recibir grandes noticias en el ámbito educativo”, anticipó.

Crecimiento del Sistema de Salud

Paredes comunicó la ampliación del centro de salud, que incluirá seis nuevos consultorios y una sala equipada para atención médica, en respuesta al aumento de demanda por parte de la comunidad. “Es fundamental atender las necesidades crecientes de la población”, añadió.

Un Llamado a la Unidad

El intendente concluyó su discurso reflexionando sobre la crisis actual, que considera no solo económica, sino también social y cultural. Hizo un llamado a la comunidad para dejar atrás divisiones estériles y trabajar en conjunto por consenso y soluciones prácticas. “Tanti finalmente tiene su casa. Lo que era de Tanti, queda en Tanti”, expresó con orgullo, ante la posibilidad de cerrar un capítulo de alquileres.

El Futuro en Tanti

Finalmente, Paredes descartó la posibilidad de asumir un cargo como diputado nacional, reafirmando su compromiso de continuar liderando el municipio y profundizando su proyecto político.