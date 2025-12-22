Lo que nos depara enero

El dólar argentino se mantuvo en equilibrio este jueves 17 de diciembre, reflejando la necesidad de los inversores de adaptarse a las recientes reformas económicas que buscan redefinir el futuro de la divisa.

Durante este día, el dólar oficial se mantuvo en $1475 en el Banco Nación. En el mercado mayorista, la moneda experimentó un ligero incremento del 0,1%, alcanzando los $1453. Por su parte, el contado con liquidación se cotiza a $1542 (-0,9%), mientras que el MEP se sitúa en $1495 (-1,2%). En el ámbito informal, el blue llegó hasta $1490 (-0,7%).

Un Cambio de Paradigma para el Dólar

El dólar se ha convertido en el protagonista del análisis financiero tras el anuncio oficial del lunes, el cual se considera una modificación estructural de calado. Este cambio no solo es un ajuste técnico, sino que establece las bases para la evolución del tipo de cambio hacia 2026, afectando las expectativas del mercado, las reservas y la política monetaria del país.

La Trayectoria del Dólar y su Implicancia Futura

Lo esencial no es solo el valor actual del dólar hoy, sino la dirección que busca tomar. A medida que se erosiona el techo de las bandas cambiarias, se restringe el margen para maniobras futuras, incrementando el riesgo de correcciones inesperadas. Este nuevo esquema tiene como objetivo prevenir que esta situación se vuelva crítica.

Redefiniendo las Bandas Cambiarias

Portfolio Personal Inversiones destacó que una de las modificaciones más significativas es la recalibración del ritmo de ajuste de las bandas cambiarias. A partir de 2026, el valor de estas bandas se actualizará siguiendo el último dato de inflación del INDEC, en lugar del ajuste fijo del 1% que prevalecía anteriormente.

Un Cambio que Busca Fluir con la Inflación

Los analistas explican que este ajuste por inflación elimina la tendencia apreciatoria que tenía el esquema anterior, permitiendo que el tipo de cambio evolucione con la inflación, especialmente en un contexto de precios no transables.

Acumulación de Reservas: Planes y Estrategias

El Banco Central está desarrollando un programa para acumular reservas conforme a un plan de remonetización proyectado por el Gobierno, que llevará la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI en 2026. Esto podría traducirse en compras no esterilizadas de divisas por hasta USD 10.000 millones, siempre y cuando la demanda de dinero así lo permita.

Compras Inteligentes en el Mercado Cambiario

Un detallado punto del anuncio es que las compras del Banco Central se realizarán en relación al volumen diario operado en el mercado, evitando la imposición de cifras fijas que podrían distorsionar el tipo de cambio.

Movimientos Reales en el Mercado Cambiario

La entrada de compras significativas por parte del Tesoro ha indicado un compromiso tangible con la acumulación de reservas. Desde mediados de noviembre, el Tesoro ha intensificado sus adquisiciones en el mercado cambiario, un indicativo de que el nuevo enfoque va más allá de lo discursivo.

Expectativas del Mercado: Reacciones a Corto Plazo

Consecuencia del nuevo anuncio, los dólares financieros han demostrado un ligero ascenso, lo cual sugiere que el mercado ajusta sus expectativas. Aunque el panorama a mediano plazo parece prometedor, se evidencian ciertos reajustes en el corto plazo.

Dudas Persistentes: Inflación y Ejecución

Aunque el nuevo esquema es considerado un paso positivo, sigue habiendo dudas sobre la coherencia entre el techo de la banda y el ritmo en que se realizarán las compras. La estrategia puede plantear interrogantes sobre si el ajuste del techo podría ralentizar el proceso de desinflación.

Lo que Viene: Un Nuevo Mapa Cambiario

Con el cambio al nuevo ajuste por inflación, la posición del techo de la banda real se verá favorecida comparado con el esquema anterior. El nuevo mecanismo busca permitir una depreciación gradual del tipo de cambio, alineada con factores globales.

En conjunto, se entabla un nuevo panorama donde el futuro del dólar dependerá de la capacidad del Banco Central para acumular reservas sin perturbar el mercado y mantener el equilibrio en un contexto que exige tanto flexibilidad como previsibilidad.