Hoy en TV: Premios Olimpia y Fútbol Europeo

Agenda Deportiva: Expectativas y Emociones del Lunes 22 de Diciembre de 2025

Prepárate para un lunes lleno de acción deportiva. La televisación de los eventos destacados nos promete un día vibrante para los amantes del deporte.

Fútbol en Pantalla

Premier League: Duelo en Londres

El Fulham se enfrenta al Nottingham Forest en un emocionante encuentro que promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos. La cita será a las 17:00 y podrás seguir toda la acción a través de ESPN.

Superliga de Turquía: Batalla en la Cancha

A las 14:00, Genclerbirligi se medirá ante Rizespor. Este partido será transmitido por Fox Sports, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar del fútbol turco en su máximo esplendor.

Liga de España: Clásico del País Vasco

El Athletic de Bilbao se enfrenta al Espanyol a las 17:00. ESPN 2 será el encargado de llevarte cada momento del partido, destacando en una jornada donde el fútbol español brilla con intensidad.

Polideportivo: Celebración de Campeones

Premios Olimpia 2025: Reconocimiento a la Excelencia

A las 21:00, la noche se iluminará con la ceremonia de los Premios Olimpia, que reconoce a los mejores deportistas del año. TyC Sports transmitirá esta gala, donde los logros y esfuerzos de los atletas serán celebrados en grande.