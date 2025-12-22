EE. UU. incauta segundo tanker de petróleo en aguas internacionales frente a Venezuela

Este sábado, fuerzas estadounidenses detuvieron un barco petrolero frente a las costas de Venezuela. Esta acción marca la segunda intervención en menos de dos semanas, en medio del aumento de la tensión entre Washington y Caracas.

Intervención Militar en Aumento

La incautación del buque, conocido como Centuries, se produjo tras el anuncio por parte del presidente estadounidense Donald Trump de un «bloqueo» a todos los petroleros sancionados entrando o saliendo del país. Esta maniobra se suma a la detención anterior de otro barco el 10 de diciembre pasado, subrayando la firmeza de la posición estadounidense frente al régimen de Nicolás Maduro.

Confirmación de las Autoridades

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, confirmó en redes sociales que el Guardacostas de EE. UU., apoyado por el Departamento de Defensa, detuvo el petrolero en su último atraque en Venezuela. En la publicación, incluyó un video que muestra un helicóptero estadounidense desplegando personal en el Centuries.

Detalles de la Incautación

De acuerdo con datos de MarineTraffic, el Centuries era un buque de petróleo que navegaba bajo bandera panameña. Aunque no está claro si este barco estaba sancionado por EE. UU., las fuentes oficiales afirmaron que la incautación fue «consensuada», con el barco deteniéndose voluntariamente para que las fuerzas estadounidenses abordaran.

Reacciones del Gobierno Venezolano

La justificación detrás de esta incautación es aún más difusa que la del primer petrolero, el Skipper, que no tenía bandera y se asociaba a un grupo de barcos que transportaban carga sancionada. La Secretarías de Prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, acusó al Centuries de ser un «barco falsamente registrado que formaba parte de la flota venezolana dedicada al tráfico de petróleo robado».

Opiniones Encontradas sobre la Legalidad

Sin embargo, el historiador marítimo Dr. Salvatore Mercogliano considera que el Centuries parece ser un barco debidamente registrado, aunque probablemente transportara petróleo sancionado. Mercogliano describió la incautación como una «gran escalada», destinada a intimidar a otros buques petroleros.

Movimientos en la Comunidad Internacional

Venezuela reaccionó calificado la incautación de «criminal» y prometió no dejarla sin respuesta, incluso alistando quejas ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras la primera intervención, Trump también exigió la restitución de activos en poder de empresas petroleras estadounidenses que fueron confiscados anteriormente, afirmando que «no dejaremos pasar a nadie que no deba pasar».

Un Contexto de Tensión Creciente

Además de los buques petroleros, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones contra embarcaciones que, según afirma, están involucradas en el contrabando de fentanilo y otras drogas. Desde septiembre, han ocurrido al menos 28 ataques, resultando en más de 100 muertes, que críticos califican de asesinatos extrajudiciales.

Susie Wiles, Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, dijo que Trump pretende «continuar destruyendo embarcaciones hasta que Maduro se rinda».