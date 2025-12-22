El presidente Javier Milei reafirmó en una reciente entrevista que no descartará el proyecto de presupuesto, el cual estima un déficit fiscal cero, y planteó su intención de ajustar las partidas a través de reasignaciones.

Durante una extensa conversación en La Nación +, Milei abordó su visión económica y sus planes de gobierno. Aseguró que “el presupuesto está construido sobre la base del déficit cero” y planteó: “Lo que sí haremos es ajustar las partidas”, enfatizando que buscarán corregir los gastos dentro del marco presupuestario vigente.

Una Visión Crítica de su Gestión

En la entrevista, que duró aproximadamente 80 minutos, el mandatario enlazó sus ambiciones políticas con un firme compromiso de realizar hasta 13,500 reformas estructurales, sin aumentar impuestos. También defendió la reforma laboral, descartando recortes de derechos para los trabajadores.

Desmitificando Casos Controversiales

Ante preguntas sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, Millie fue contundente: “No hubo criptoestafa”. Defendió su postura argumentando que los inversores eran conscientes de los riesgos, y citó la reciente liberación de fondos por parte de la Justicia de Estados Unidos como validación.

Riesgo País: Una Nueva Era Económica

Milei ofreció su perspectiva sobre el descenso del riesgo país—ahora en 560 puntos, el más bajo desde 2018—sosteniendo que este cambio refleja la superación del “riesgo kuka”. Además, subrayó su gestión de compras de dólares, que suma 30 mil millones, y mencionó la importancia de controlar el mercado cambiario para mantener la estabilidad.

Consumo y Nuevas Tendencias

Al referirse a un indicador bajo del consumo, el presidente expresó escepticismo hacia las mediciones tradicionales. “Las personas están cambiando sus hábitos de consumo”, aclaró, sugiriendo que el comercio digital refleja mejor la actividad económica actual.

Comparaciones y Reflexiones Personales

En un giro más ligero de la conversación, Milei se comparó con Walt Disney al indicar que se siente “congelado” en su enfoque actual. Ante preguntas sobre su posible reelección en 2027, eludió compromisos claros, limitándose a manifestar su dedicación hacia un país más libre.

Cierre de la Entrevista: Nombres y Definiciones

En un ejercicio de definiciones rápidas, describió a Donald Trump como “Gardel con guitarra eléctrica” y calificó a Nicolás Maduro de “narcoterrorista dictador”. La ex presidenta Cristina Fernández fue referenciada solo como «deplorable», mientras que su equipo de gobierno recibió elogios desmedidos.

Con una agenda repleta de reformas y un marcado enfoque en el crecimiento, Milei dejó en claro su objetivo de ser recordado como el presidente más reformista de la historia argentina, trabajando intensamente para cumplir sus promesas de campaña.