Nuevo Reparto de Fondos Públicos: Ganadores y Perdedores

Impacto del Nuevo Presupuesto de Javier Milei: ¿Quiénes Son los Beneficiados y Perjudicados?

La reciente aprobación del primer presupuesto del Gobierno de Javier Milei ha generado tanto expectativas como preocupaciones. Previsto para un crecimiento económico del 5%, este presupuesto también establece proyecciones sobre la inflación y la distribución de fondos clave.

Aprobación y Detalles Generales del Presupuesto

En la primera sesión del nuevo Congreso, el oficialismo logró la aprobación del presupuesto para el próximo año con 132 votos a favor frente a 97 en contra. A pesar de las abstenciones, como la del bloque de Provincias Unidas, el quórum fue esencial para avanzar en este importante proyecto.

Con un total de gastos estimados en $148 billones, el presupuesto prevé un superávit primario del 1,2% del PIB y un superávit financiero del 0,3%. La inflación anual se proyecta en 10,1%, aunque algunos analistas consideran que estas cifras podrían ser demasiado optimistas.

El Futuro del Gasto Social y Financiamiento Universitario

El presupuesto destinaría aproximadamente el 73% de sus recursos al gasto social, destacando que más de la mitad se destinará a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, una de las críticas más fuertes es la falta de financiamiento específico para el sector universitario.

A pesar de un aumento del 17% en salud, el recorte en las partidas para discapacidad ha levantado alarmas, con una reducción del 4% prevista para 2026. Se estima que esto podría incluir una caída de beneficiarios en pensiones por invalidez laboral.

Crecimiento en Salud y Controversias Relevantes

El área de la salud lidera las expectativas de crecimiento con un incremento del 17%, gracias a inversiones en hospitales y mejoras en la atención. No obstante, el impacto de la Ley de Emergencia Sanitaria en discapacidad no ha sido considerado, lo que podría aumentar significativamente el número de beneficiarios.

Asimismo, las asignaciones para educación también fueron objeto de controversia, con proyecciones que implican una caída del 1% en la función educación comparada con el año anterior. Esto plantea dudas sobre el futuro de políticas educativas clave, como el Plan Nacional de Alfabetización.

Legislación en Torno a la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Además, el Gobierno está impulsando la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca evitar déficits y regular la emisión monetaria. Se espera que se cumpla un equilibrio financiero, con mecanismos de ajustes automáticos para mantener el presupuesto en línea con estas metas.

Un aspecto importante es el «Principio de Inocencia Fiscal», que cambiará el régimen tributario para proteger a aquellos que utilicen ahorros no declarados. Esto puede influir en el comportamiento del ahorro y la inversión de las familias argentinas.

Impacto en la Universidad de Buenos Aires y el Sistema de Salud

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha expresado su preocupación, citando que las universidades recibirán un 30% menos de fondos en comparación con el año anterior. Esta reducción impactará en servicios esenciales en hospitales universitarios que atienden a más de 700 mil pacientes al año.

El recorte de recursos podría comprometer el funcionamiento diario de instituciones clave, como el Hospital de Clínicas General San Martín, afectando la atención sanitaria y la formación de profesionales en áreas críticas.